Онлайн-экскурсии в азербайджанских музеях

В рамках мероприятий по пресечению распространения коронавирусной инфекции COVİD-19 в Азербайджане и усилению мер по социальной изоляции в стране приостановлена деятельность музеев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В связи с этим музеи страны проводят для зрительской аудитории онлайн-экскурсии, знакомя их с историей и деятельностью учреждений, его экспонатами и прочим.

Понаблюдать за онлайн-экскурсиями можно на официальных страницах азербайджанских музеев в социальных сетях.

В нижеприведенном видеоролике представляем отрывки онлайн-экскурсий, проведенных в Музее независимости Азербайджана, Азербайджанском национальном музее искусств, Государственном музее музыкальной культуры Азербайджана, Доме-музее Вагифа Мустафазаде, Квартире-музее Ниязи.