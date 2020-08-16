Натан Лернер - создатель известных советских мультфильмов с духом Баку

Интересная штуковина - детство, оно накладывает отпечаток на всю последующую жизнь человека.

Ты можешь стать кем угодно, вырастить из себя кого угодно, но то, что запечатлелось в твоем мозге на раннем этапе развития, останется с тобой навсегда.

Часто, комментаторы не понимают, почему, я пишу, как о бакинцах, о людях проведших в Баку только молодые годы. Но дело в том, что это не мои выдумки, а научно подтвержденный факт - большая часть личности человека складывается в дошкольном возрасте. (Мозг полностью завершает свое развитие к 7 годам.)

Лично для меня подтверждением этого факта стало знакомство с творчеством Натана Озиасовича Лернера.

Мультипликация Лернера

В детстве, я конечно не знал ни о каком Натане Лернере, но зато прекрасно помню, какие чувства вызывали его мультфильмы - чувство чего-то родного и близкого.

Это сложно объяснить словами, но создавалось впечатление, что события в мультфильмах происходят где-то в Баку или рядом. Может от того, что все персонажи мультфильмов, как положительные, так и отрицательные, списывались с бакинских характеров. А может дело в душевности мультиков.

Вспомните хотя бы "Мука-скорохода" (1975). Этот прелестный аутентичный мультфильм, наполненный восточным колоритом. При этом в нем, даже самые отрицательные персонажи выглядят удивительно добрыми. А главного "гада" жалко до слез.

Мук-скороход

А какой там юмор. Каждый кадр, каждое четверостишие со смыслом.

Разве это не бакинские котики из Старого Города?

Котики

А музыка. Какие там песенки ...

Впрочем, это не единственный шедевр отдающий бакинской теплотой.

Но прежде чем перейти к остальным мультикам, давайте ознакомимся с жизнью Натана Лернера в Баку.

Есть что-то общее, не правда ли?

Бакинец Натан Лернер

К сожалению о Натане Озиасовиче в Сети крайне куцая информация, даже в Википедии и на специализированных ресурсах. Он не писал мемуаров, не давал интервью, а современники вспоминали в основном, какой был это замечательный мультипликатор и человек.

Мне пришлось залезть в немыслимые дали Интернета, чтобы по крупицам собрать информацию о его родителях и молодых годах.

Натан Лернер

Родители

Оба родителя Натана приехали в Баку в поисках спокойной жизни:

отец, Озиас Моисеевич Лернер , вместе со своими родителями, в 1903 году, в возрасте 2 лет, после Кишиневского погрома. (Родился в Бессарабской губернии, село Новоселица, в 1901 году);

, вместе со своими родителями, в 1903 году, в возрасте 2 лет, после Кишиневского погрома. (Родился в Бессарабской губернии, село Новоселица, в 1901 году); мать, Ревекка Исааковна Лернер (в девичестве Копытель), в 1921 году, из Украины (родилась в 1908 году в Одессе).

Ревекка Исааковна Лернер

Мама была певицей, обладала хорошим голосом (меццо-сопрано), но с карьерой не сложилось. Война, смерть мужа. Выступать ей пришлось только в госпиталях.

В 1941 году отец ушел на фронт, в сентябре 1942 года пропал без вести. Мама умерла в 1985 году.

Есть сведения, что у Натана был еще младший брат, но как сложилась его судьба неизвестно.

Молодые годы

Натан Озиасович родился в 1932 году. Жил с семьей в районе Завокзальной, которая в те годы была далекой городской окраиной.

Тем не менее у Лернеров дома стоит рояль, а маленький Натан с детства показывает тягу к музыке. Знает наизусть весь репертуар мамы-певицы.

Но район, где они живут был неблагополучным, а после начала войны, когда отец уходит на фронт, жить еврейской семье становится совсем тяжело.

Натан практически забрасывает школу, увлекаясь рисованием.

Карта 1940 года

В то время парк Дзержинского был самым большим городским парком. Вместо школы Натан ходит в парк, садится на ближайшую к выходу лавочку и рисует огрызком карандаша. Здесь он знакомится с компанией (скорее всего криминальной) молодежи, которой нравится то, что он делает. Они снабжают подростка бумагой и красками.

Как только Натан с грехом пополам заканчивает школу, семья переезжает в Подмосковье. А там уже другая жизнь, от поступления в Московское областное Художественное училища, на мало престижный педагогический факультет, до Суриковского Института и Художественного факультета ВГИКа.

Художник-постановщик

Поначалу, после окончания ВГИКа, Натан Лернер принимает участие в создании мультфильмов, как художник-постановщик. Молодого человека зовут сразу несколько известных мультипликаторов 60-х, и он рисует "советскую классику".

"Дикие лебеди" 1960 года стал прорывом в советском кино. 58 минут, большой экран, чудесная история.

Дикие лебеди 1960 год

Из мультфильмов этого периода я бы еще отметил "Кота-рыболова" (1964), с шикарной озвучкой:

Евгений Леонов - Кот

Ольга Аросева - Лиса

Эраст Гарин - Волк

Анатолий Папанов - Медведь

Кот-рыболов (1964)

Даже не пойму чем, цепляющего "Слоненка" (1967):

Слоненок (1967)

И конечно, на мой вкус, шедевр всей советской мультипликации "Шпионские страсти" (1967).

Это было что-то до невозможности саркастичное, направленное вроде на врагов, но тонко высмеивающее КГБ, так что даже дух захватывало.

Шпионские страсти (1967)

Не знаю, как вам, но мне все эти мультфильмы сильно запали в детскую душу. Я бы и сейчас их с удовольствием пересмотрел, будь на то время.

Режиссер-постановщик

С 1972 года 40-летний художник-постановщик дебютирует, как режиссер. На Таджикфильме. И уже в следующем году Натана Лернера зовут на Творческое объединение "Экран" в "Мульттелефильм".

Первые его работы становятся очень популярными и разбираются на цитаты.

Мюнхаузен

Помните это: "Ээээ... дорогой, какой такой павлин-мавлин? Не видишь, мы кушаем... " или " Будет-будет, шашлык из тебя будет", произнесенные с чудесным акцентом и интонациями.

Да, Лернер снимает две серии пятисерийного мультфильма "Приключения Мюнхаузена" (вторую и третью), после чего выхода новых серий ждет весь Союз. Причем, как дети, так и взрослые.

Джин из мультфильма "Павлин"

Здесь все то же самое, что будет позже в "Муке-скороходе" - очень музыкально, колоритно, смешно и по-доброму. Я думаю многие маленькие бакинцы того времени чувствовали связь с джином - сильно отрицательным и неимоверно милым.

Для ребенка в Баку, каждый взрослый, делающий ему замечание, а бакинские пенсионеры были очень "замечательные", был вот таким джином. Вроде и строгий взрослый, но чувствуешь в нем огромное к тебе расположение и доброту.

Красотка "павлиниха"

Только я вижу в павлине знакомые черты?

Если взять крупный план, то еще заметнее. Как будто Лернер отправил мультипликаторов в Баку, чтобы они срисовали с натуры.

Хотя зачем ему, он ведь художник. Мог просто показать в общих чертах.

И опять, сколько доброты и шарма ...

Чертёнок № 13

Не могу не сказать о еще одном фильме. Точнее двух - "Шиворот-навыворот" и его продолжении "Чертёнок № 13".

Я, как и скорее всего большинство советских детей, ненавидел кукольные мультфильмы. Всех этих кошечек, собачек, мишек с примитивными сценариями про дружбу четвероногих. Любой рисованный фильм был в 100 раз лучше кукольного. Но были и исключения.

Тот же "Крокодил Гена" или "Козлёнок, который считал до десяти". К таким же исключениям относились и мультики про чертенка.

Школа чертей

Фильмы сняты в 1981-82 годах, когда дети были уже достаточно избалованы, но все равно смотрелись на "ура". Даже взрослыми подростками.

Лернер здесь опять в своем амплуа. Только уже весь мультик посвящен отрицательным персонажам - чертям, которые делают пакости. Но на удивление, они все вызывают симпатию.

Мама с сыном

Послесловие

Натан Озиасович Лернер ушел из жизни очень рано. В 1993 году. Ему было всего 60 лет.

Когда умру, пускай мне будут сниться

Полоска неба, ярче кумача,

И маленькая, серенькая птица

На острие закатного луча...

(с) Натан Лернер

Колумбарий Рогожского кладбища, Москва

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