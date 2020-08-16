Натан Лернер - создатель известных советских мультфильмов с духом Баку

Интересная штуковина - детство, оно накладывает отпечаток на всю последующую жизнь человека.

Ты можешь стать кем угодно, вырастить из себя кого угодно, но то, что запечатлелось в твоем мозге на раннем этапе развития, останется с тобой навсегда.

Часто, комментаторы не понимают, почему, я пишу, как о бакинцах, о людях проведших в Баку только молодые годы. Но дело в том, что это не мои выдумки, а научно подтвержденный факт - большая часть личности человека складывается в дошкольном возрасте. (Мозг полностью завершает свое развитие к 7 годам.)

Лично для меня подтверждением этого факта стало знакомство с творчеством Натана Озиасовича Лернера.

Мультипликация Лернера

В детстве, я конечно не знал ни о каком Натане Лернере, но зато прекрасно помню, какие чувства вызывали его мультфильмы - чувство чего-то родного и близкого.

Это сложно объяснить словами, но создавалось впечатление, что события в мультфильмах происходят где-то в Баку или рядом. Может от того, что все персонажи мультфильмов, как положительные, так и отрицательные, списывались с бакинских характеров. А может дело в душевности мультиков.

Вспомните хотя бы "Мука-скорохода" (1975). Этот прелестный аутентичный мультфильм, наполненный восточным колоритом. При этом в нем, даже самые отрицательные персонажи выглядят удивительно добрыми. А главного "гада" жалко до слез.

Мук-скороход

Мук-скороход

А какой там юмор. Каждый кадр, каждое четверостишие со смыслом.

Разве это не бакинские котики из Старого Города?

Котики

Котики

А музыка. Какие там песенки ...

Впрочем, это не единственный шедевр отдающий бакинской теплотой.

Но прежде чем перейти к остальным мультикам, давайте ознакомимся с жизнью Натана Лернера в Баку.

Есть что-то общее, не правда ли?

Есть что-то общее, не правда ли?

Бакинец Натан Лернер

К сожалению о Натане Озиасовиче в Сети крайне куцая информация, даже в Википедии и на специализированных ресурсах. Он не писал мемуаров, не давал интервью, а современники вспоминали в основном, какой был это замечательный мультипликатор и человек.

Мне пришлось залезть в немыслимые дали Интернета, чтобы по крупицам собрать информацию о его родителях и молодых годах.

Натан Лернер

Натан Лернер

Родители

Оба родителя Натана приехали в Баку в поисках спокойной жизни:

  • отец, Озиас Моисеевич Лернер, вместе со своими родителями, в 1903 году, в возрасте 2 лет, после Кишиневского погрома. (Родился в Бессарабской губернии, село Новоселица, в 1901 году);
  • мать, Ревекка Исааковна Лернер (в девичестве Копытель), в 1921 году, из Украины (родилась в 1908 году в Одессе).
Ревекка Исааковна Лернер

Ревекка Исааковна Лернер

Мама была певицей, обладала хорошим голосом (меццо-сопрано), но с карьерой не сложилось. Война, смерть мужа. Выступать ей пришлось только в госпиталях.

В 1941 году отец ушел на фронт, в сентябре 1942 года пропал без вести. Мама умерла в 1985 году.

Есть сведения, что у Натана был еще младший брат, но как сложилась его судьба неизвестно.

Молодые годы

Натан Озиасович родился в 1932 году. Жил с семьей в районе Завокзальной, которая в те годы была далекой городской окраиной.

Тем не менее у Лернеров дома стоит рояль, а маленький Натан с детства показывает тягу к музыке. Знает наизусть весь репертуар мамы-певицы.

Но район, где они живут был неблагополучным, а после начала войны, когда отец уходит на фронт, жить еврейской семье становится совсем тяжело.

Натан практически забрасывает школу, увлекаясь рисованием.

Карта 1940 года

Карта 1940 года

В то время парк Дзержинского был самым большим городским парком. Вместо школы Натан ходит в парк, садится на ближайшую к выходу лавочку и рисует огрызком карандаша. Здесь он знакомится с компанией (скорее всего криминальной) молодежи, которой нравится то, что он делает. Они снабжают подростка бумагой и красками.

Как только Натан с грехом пополам заканчивает школу, семья переезжает в Подмосковье. А там уже другая жизнь, от поступления в Московское областное Художественное училища, на мало престижный педагогический факультет, до Суриковского Института и Художественного факультета ВГИКа.

Художник-постановщик

Поначалу, после окончания ВГИКа, Натан Лернер принимает участие в создании мультфильмов, как художник-постановщик. Молодого человека зовут сразу несколько известных мультипликаторов 60-х, и он рисует "советскую классику".

"Дикие лебеди" 1960 года стал прорывом в советском кино. 58 минут, большой экран, чудесная история.

Дикие лебеди 1960 год

Дикие лебеди 1960 год

Из мультфильмов этого периода я бы еще отметил "Кота-рыболова" (1964), с шикарной озвучкой:

Евгений Леонов - Кот
Ольга Аросева - Лиса
Эраст Гарин - Волк
Анатолий Папанов - Медведь
Кота-рыболова (1964)

Кот-рыболов (1964)

Даже не пойму чем, цепляющего "Слоненка" (1967):

Слоненок (1967)

Слоненок (1967)

И конечно, на мой вкус, шедевр всей советской мультипликации "Шпионские страсти" (1967).

Это было что-то до невозможности саркастичное, направленное вроде на врагов, но тонко высмеивающее КГБ, так что даже дух захватывало.

Шпионские страсти (1967)

Шпионские страсти (1967)

Не знаю, как вам, но мне все эти мультфильмы сильно запали в детскую душу. Я бы и сейчас их с удовольствием пересмотрел, будь на то время.

Режиссер-постановщик

С 1972 года 40-летний художник-постановщик дебютирует, как режиссер. На Таджикфильме. И уже в следующем году Натана Лернера зовут на Творческое объединение "Экран" в "Мульттелефильм".

Первые его работы становятся очень популярными и разбираются на цитаты.

Мюнхаузен

Помните это: "Ээээ... дорогой, какой такой павлин-мавлин? Не видишь, мы кушаем... " или " Будет-будет, шашлык из тебя будет", произнесенные с чудесным акцентом и интонациями.

Да, Лернер снимает две серии пятисерийного мультфильма "Приключения Мюнхаузена" (вторую и третью), после чего выхода новых серий ждет весь Союз. Причем, как дети, так и взрослые.

Джин из мультфильма

Джин из мультфильма "Павлин"

Здесь все то же самое, что будет позже в "Муке-скороходе" - очень музыкально, колоритно, смешно и по-доброму. Я думаю многие маленькие бакинцы того времени чувствовали связь с джином - сильно отрицательным и неимоверно милым.

Для ребенка в Баку, каждый взрослый, делающий ему замечание, а бакинские пенсионеры были очень "замечательные", был вот таким джином. Вроде и строгий взрослый, но чувствуешь в нем огромное к тебе расположение и доброту.

Красотка

Красотка "павлиниха"

Только я вижу в павлине знакомые черты?

Если взять крупный план, то еще заметнее. Как будто Лернер отправил мультипликаторов в Баку, чтобы они срисовали с натуры.

Хотя зачем ему, он ведь художник. Мог просто показать в общих чертах.

Симпатяжка)

И опять, сколько доброты и шарма ...

Чертёнок № 13

Не могу не сказать о еще одном фильме. Точнее двух - "Шиворот-навыворот" и его продолжении "Чертёнок № 13".

Я, как и скорее всего большинство советских детей, ненавидел кукольные мультфильмы. Всех этих кошечек, собачек, мишек с примитивными сценариями про дружбу четвероногих. Любой рисованный фильм был в 100 раз лучше кукольного. Но были и исключения.

Тот же "Крокодил Гена" или "Козлёнок, который считал до десяти". К таким же исключениям относились и мультики про чертенка.

Школа чертей

Школа чертей

Фильмы сняты в 1981-82 годах, когда дети были уже достаточно избалованы, но все равно смотрелись на "ура". Даже взрослыми подростками.

Лернер здесь опять в своем амплуа. Только уже весь мультик посвящен отрицательным персонажам - чертям, которые делают пакости. Но на удивление, они все вызывают симпатию.

Мама с сыном

Мама с сыном

Послесловие

Натан Озиасович Лернер ушел из жизни очень рано. В 1993 году. Ему было всего 60 лет.

Когда умру, пускай мне будут сниться
Полоска неба, ярче кумача,
И маленькая, серенькая птица
На острие закатного луча...
(с) Натан Лернер
Колумбарий Рогожского кладбища, Москва

Колумбарий Рогожского кладбища, Москва

Источник