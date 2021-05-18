В Роттердаме проходит первый полуфинал «Евровидения 2021»

В Нидерландах проходит первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение 2021", передает Day.Az.

Напомним, что Международный песенный конкурс "Евровидение-2021" пройдет в Роттердаме (Нидерланды) с 18 по 22 мая. Представительница Азербайджана Самира Эфенди (сценический псевдоним - Efendi) выступит с песней "Mata Hari" во второй части первого полуфинала конкурса под номером 14. Композиция "Mata Hari" написана и спродюсирована голландским трио - Эми ван дер Вел, Люком ван Бирсом и Тони Корнелиссеном. В песне звучат азербайджанские национальные музыкальные инструменты - зурна и нагара, а также этнические мотивы на основе мелодии азербайджанского народного танца "Яллы". Наряду с этим, звучит фраза на азербайджанском языке: "Yalan da mən, yanan da mən, yaman da mən".