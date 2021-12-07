Вышла в свет книга "Тыг-тыг ханум" на языке горских евреев

В Баку в Квартире-музее Абдуллы Шаига состоялась презентация книги "Tiq-Tiq xonum" ("Тыг-тыг ханум"), изданной в Израиле на языке горских евреев - джуури, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Издание книги приурочено к 140-летию со дня рождения классика азербайджанской литературы Абдуллы Шаига.

Сказку в стихах Абдуллы Шаига перевела на язык джуури Шушана Абрамова, которая является членом Федерации союзов писателей Израиля.

Шушана Абрамова родилась в Баку в семье горских евреев. В 1999 году с семьей репатриировалась в Израиль. Стихи начала писать уже после переезда, а с недавнего времени стала переводить литературные произведения на язык горских евреев - джуури.

Книга "Tiq-Tiq xonum" была издана Международной ассоциацией Израиль-Азербайджан "АзИз" при участии Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой, Международного благотворительного фонда горских евреев СТМЭГИ, Квартиры-музея Абдуллы Шиига, детского YouTube-канала Ordan Burdan, Азербайджанского культурного центра в Израиле, Музея истории и культуры горских евреев в Красной Слободе, Центра сохранения и развития национальных традиций, самобытности языка, культурного и исторического наследия горских евреев Sholumi.

В своем выступлении на мероприятии директор Квартиры-музея Абдуллы Шаига Улькер Талыбзаде отметила, что в связи со 140-летием со дня рождения азербайджанского поэта и прозаика Абдуллы Шаига в стране проводится ряд мероприятий, и презентация книги "Tiq-Tiq xonum", изданной в Израиле, является значимым событием из этой серии.

"Мы счастливы реализации данной инициативы, перевод произведения Абдуллы Шаига стал большим подарком как для потомков, так и для поклонников его творческого наследия. Все мы знаем, что книга - лучший подарок. И если к юбилеям известных деятелей издаются их книги - это прекрасно, потому что с помощью изданий передаются знания другим поколениям. Книги помогают нам познавать мир", - сказала она.

Директор Азербайджанского культурного центра "АзИз" Егяна Сальман рассказала о деятельности Международной ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз". Было отмечено, что одним из основных направлений деятельности Ассоциации является обоюдная пропаганда азербайджанской культуры в Израиле и еврейской культуры в Азербайджане.

Егяна Сальман также проинформировала присутствующих о книгах, вышедших в свет за последнее время при поддержке "АзИз". Среди них - "Загадочная судьба генерала", повествующая о жизни и службе генерал-майора Мамеда Багира Багирова (1901-1946), занимавшего пост начальника штаба Противовоздушной обороны бакинского военного округа в годы Второй мировой войны.

Исполнительный директор Международной ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз" Шауль Симан Тов выразил слова признательности всем, кто оказал содействие в издании книги.

"Эта книга служит двум целям - в нынешнем году исполняется 140 лет со дня рождения Абдуллы Шаига, мы рады, что смогли внести свой вклад в сохранение и пропаганду его творческого наследия. Кроме того, книга издана на языке горских евреев - джуури, она внесет свой вклад в сохранение данного языка. Я очень рад, что две эти благие цели совпали", - добавил он.

Присутствующая на мероприятии народная артистка Азербайджана, певица Флора Керимова, которая является исполнительницей песни в мультипликационном фильме "Тыг-тыг ханум", дала высокую оценку изданию.

На презентации также выступили заведующая сектором министерства культуры Азербайджана Алтун Микаиллы, представитель организации "Натив" при посольстве Израиля в Азербайджане Марк Ифраимов, руководитель отдела детской литературы Союза писателей Азербайджана, заслуженный работник культуры Гашам Наджафзаде, ведущий научный сотрудник Института литературы имени Низами НАНА, доктор философии по филологии Арзу Гаджиева. Они рассказали о значимой роли издания в популяризации богатого наследия Абдуллы Шаига в Азербайджане и за рубежом, а также в сохранении и развитии языка джуури.