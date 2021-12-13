Рамиль Гасымов воплотит образ Сарвара в спектакле "Не та, так эта"

25 декабря в 19.00 в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоится показ спектакля по произведению великого Узеира Гаджибейли "O olmasın, bu olsun" ("Не та, так эта"), передает Day.Az со ссылкой на Trend Life. Главные партии исполнят народный артист Азер Зейналов (Мешади Ибад) и заслуженный артист Рамиль Гасымов.

"Произведение является одним из ярчайших образцов сокровищницы культуры Азербайджана, за долгие годы став одним из самых любимых произведений, оно нашло свое место в сердцах миллионов и по-прежнему приветствуется публикой. Могу с гордостью сказать, что мне выпала честь сыграть главную роль в ряде произведений великого композитора Узеира Гаджибейли, среди которых "Кероглу", "Аршын мал алан" и "Не та, так эта". Спектакль "Не та, так эта" имеет большую особенность в моей сценической деятельности. В 1999 году, когда мне было 15 лет, я сыграл образ Савара. И вот спустя 22 года с таким же волнением и ответственностью вновь сыграю Сарвара на сцене родного театра. Считаю, что для сохранения национальных и духовных ценностей произведения, написанные нашими гениями, всегда нужно изучать и представлять нашей аудитории. Хочу пожелать каждому члену команды успехов в выступлении", - отметил солист Театра оперы и балета Рамиль Гасымов.

В спектакле также сыграют народный артист Акрам Поладов (Рустам бек), заслуженные артисты Инара Бабаева (Гюльназ), Джахангир Гурбанов (Гочу Аскер), Гюлюстан Алиева (Сенем), Алекбер Алиев (Гасангулу бек), Турал Агасиев (Рза бек), а также солист Фахмин Ахмедли (Гасан бек) и другие. Дирижер спектакля - заслуженный деятель культуры Севиль Гаджиева, режиссер-постановщик - заслуженный деятель культуры Хафиз Гулиев.

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