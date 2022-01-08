Cкончался заслуженный артист Азербайджана

Сегодня умер заслуженный артист Азербайджана Новруз Гартал.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщила супруга покойного актера Зяргялям Алиева.

Напомним, что заслуженный артист некоторое время лечился от рака.

Алиев Новруз Ягуб оглу родился в 1947 году. В 1966 году поступил на актерский факультет Азербайджанского государственного института искусств имени М.Алиева. С 1967 года работал в Азербайджанском государственном театре музыкальной комедии.

Новруз Гартал был удостоен почетного звания заслуженного артиста Азербайджана и Президентской премии.