Сериал азербайджанского режиссера покажут в российском онлайн-кинотеатре

Многосерийная криминальная драма "Зверобой", режиссером которой является наш соотечественник, выпускник Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова Анар Аббасов, будет презентована в одном из российских онлайн-кинотеатров, сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Продюсерами кинопроекта выступили Тимур Вайнштейн и Теймур Джафаров.

Съемки сериала были завершены в конце ноября 2021 года, а сейчас проходит работа над постпродакшеном проекта. Запланировано, что сериал будет представлен весной текущего года.

Сюжет фильма: московский следователь Олег Хлебников при задержании убивает серийного маньяка, который оказывается значимой медийной фигурой. Чтобы замять скандал, смерть маньяка объясняют несчастным случаем, а следователя высылают в провинциальный город. Именно там Хлебников сталкивается не только с более сложным расследованием, но и с выбором...

Съемки криминальной драмы проходили в Твери (Россия).

Отметим, что Анар Аббасов является режиссером картины "Битва", которая удостоена ряда наград различных кинофестивалей.