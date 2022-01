Звезды Голливуда признали фильм азербайджанского режиссера лучшим

Приключенческий художественный фильм азербайджанского режиссера Эльмара Байрамова "Let me run" (Позволь мне бежать) признан лучшим в США по итогам 2021 года в номинации Media Awards of the Year среди короткометражных картин жанра экшн-фильмов, сообщил Trend автор картины, передает Day.Az.

Об этом было объявлено на гала-вечере Action Martial Arts Mega Weekend, который прошел в Атлантик-сити (штат Нью-Джерси, США). Организатор - сценарист и продюсер Алан Голдберг. Лучшие картины выбирались по критериям новшества в киноиндустрии и завоёванным призам на международных фестивалях. В состав жюри вошли звезды Голливуда - Синтия Ротрок, Саша Митчелл, Дон "Дракон" Уилсон, Майкл Джей Уайт, Самуэль Квок, Роберт Голдман и другие.

Фильм "Let me run" был снят Old Stone Pictures в 2019 году. Режиссер и автор сценария - Эльмар Байрамов (с 2017 года живет и работает в Нью-Йорке), продюсеры - Кенуль Кенгерли, Клара Бротонс Меркадал, Алан Голдберг, Зеке Рамазан Гейс. В главной роли - Турал Манафов. Ранее фильм был отмечен в различных номинациях четырнадцати международных кинофестивалей в США и Канаде.

Сюжет построен на истории Орхана Адыгезала, который собирается выступить с мотивационной речью перед большой аудиторией. Он стал инвалидом в результате травмы, полученной девять лет назад, но не сдался...