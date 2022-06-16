Восстановлено надгробие Панахали хана

Восстановлено надгробие создателя Карабахского ханства, основателя города Шуша Панахали хана Джаваншира.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в Национальном музее истории.

Было отмечено, что в реставрационной лаборатории музея надписи и узоры на надгробии были очищены и восстановлены с использованием современных средств. Для показа надгробия выделен зал на 1-м этаже постоянной экспозиции музея, разработан макет надгробия на кладбище Имарет и установлено надгробие.

Также в зале размещены панели с информацией об истории мавзолея, а также картина художника Аждара Гафарова "Панахали Хан Джаваншир".

Желающие увидеть надгробие должны зарегистрироваться у входа в музей.