Восстановлено надгробие Панахали хана
Восстановлено надгробие создателя Карабахского ханства, основателя города Шуша Панахали хана Джаваншира.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в Национальном музее истории.
Было отмечено, что в реставрационной лаборатории музея надписи и узоры на надгробии были очищены и восстановлены с использованием современных средств. Для показа надгробия выделен зал на 1-м этаже постоянной экспозиции музея, разработан макет надгробия на кладбище Имарет и установлено надгробие.
Также в зале размещены панели с информацией об истории мавзолея, а также картина художника Аждара Гафарова "Панахали Хан Джаваншир".
Желающие увидеть надгробие должны зарегистрироваться у входа в музей.
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