В Баку открылась выставка Эльдара Бабазаде

Сочные краски, загадочные и притягательные образы картин Эльдара Бабазаде увлекают созерцателя в сюрреалистический мир, полный тайн.

Персональная выставка работ известного азербайджанского художника Эльдара Бабазаде под названием "Абшеронские воспоминания" открылась при поддержке НПО "Arts Council Azerbaijan" в Русском доме в Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Работы мастера, чей стиль весьма своеобразен, загадочен и необычен, имеют мощную энергетику. Эльдар Бабазаде - художник, который хорошо известен как в Азербайджане, так и за его пределами. Его полотна выставлялись на самых престижных площадках России, Турции, Ирана, Германии, Швейцарии, Кыргызстана и многих других стран.

По словам мастера, его стиль, напоминающий сюрреализм, сформировался в итоге творческих исканий. Бабазаде подчеркивает, что создать картину без эмоций, чувств и переживаний невозможно.

На полотнах мастера - Ичеришехер, Абшерон, Каспий и разные мистические образы.

Работы художника настолько интересны и необычны, что при первом знакомстве сразу поражают своей мощной энергетикой. Эльдар Бабазаде мастерски передает фактуру и энергетику своих персонажей.