В Баку впервые пройдет концерт электроакустической музыки с музыкантами из Азербайджана, Дании, Бельгии, России и Финляндии

B Музейном центре 28 декабря в 19:00 впервые прозвучат электроакустические произведения композиторов из Финляндии, России, Дании и Бельгии, организованный Cadenza Contemporary Orchestra, сообщает Day.Az.

В концертной программе будут представлены произведения - Кайя Саариахо "Petais" (Финляндия), Николай Попов "KCİ/11", Дмитрий Курляндский "Caprice 2", Анна Поспелова "A headashe", Александр Хубеев "Шепот феникса" (Россия), Туркар Гасымзаде "İn absentia" (Азербайджан), Саймон Стен-Андерсен "Study İ" (Дания), Николя Рулив "Sometimes with the heart" (Бельгия). Это будет первый концерт электроакустической музыки в Баку.

Со студенческим билетом вход бесплатный.

Сегодня в 19:00 также состоится лекция "Мультимедиа в современной академической музыке" и мастер-класс композитора Александра Хубеева. А завтра в 14:00 - мастер классы Юлии Мигуновой (виолончель) и Глеба Хохлова (скрипка).

