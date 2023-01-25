"Думай и создавай!" – творческий конкурс в Азербайджане

В рамках "Года Гейдара Алиева", объявленного в Азербайджане в 2023 году, проводится творческий конкурс "DÜŞÜN VƏ YARAT!" (Думай и создавай!), сообщили Day.Az организаторы.

Конкурс проводится при организации Министерства культуры, Министерства науки и образования, ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание, Исполнительной власти Хатаинского района, Союза художников Азербайджана, Государственной картинной галереи и Центра искусств "Хатаи".

Цель конкурса - развитие мышления. На конкурс наряду с образцами изобразительного и прикладного искусства, отражающими идею творческой формы, можно также представить технологическую систему.

Для участия в конкурсе нужно до 10 февраля 2023 года разместить в группе Центра искусств "Хатаи" в социальной сети Facebook (https://www.facebook.com/groups/144172178999749/?ref=share) фотографию работы, которую автор желает представить на конкурс, а также указать ее название, материал и технику, в которой она выполнена, а также, имя, фамилию, год рождения автора, название образовательного учреждения и контактный номер.

В конкурсе могут принять участие все желающие старше 12 лет. Размер и техника работ - свободные. Участник может представить одну, или две работы. Каждое произведение должно быть размещено по-отдельности. Предпочтение будет отдано работам, созданным без постороннего (учитель, родитель) вмешательства. В конкурсе могут участвовать иностранные граждане.

По дополнительным вопросам и подробной информации об условиях конкурса можно обратиться по номеру телефона (051) 310 74 01 (WhatsApp).

Авторам, чьи работы будут представлены на выставке, вручат сертификаты.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.