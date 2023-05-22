В международном аэропорту Саудовской Аравии представлен проект "Голоса Азербайджана"

В терминале Хаджа Международного аэропорта имени короля Абдул-Азиза в Джидде (Саудовская Аравия) состоялась торжественная церемония закрытия первой Биеннале Исламского Искусства.

Биеннале исламского искусства, посвященная изучению прошлого, настоящего и будущего духовных, творческих и эстетических аспектов исламского искусства, была организована в терминале Хаджа на площади 70 000 м².

Как передает Day.Az, азербайджанский павильон, основанный на коллекции исламского искусства Национального музея искусств Азербайджана, также был представлен на биеннале при поддержке Министерства культуры Азербайджана, сообщила Trend куратор проекта современного искусства Кенуль Рафиева.

В павильоне были выставлены ценные экспонаты из коллекции музея, а также мультимедийная инсталляция "Варга и Гульша: Возвращение", вдохновленная поэмой Айюки "Варга и Гульша", единственной полной рукописью XIII века, и иллюстрациями художника Абдулмомина Мухаммад аль-Хойи.

В рамках мероприятия с целью популяризации культурного наследия Азербайджана и богатого музыкального искусства был представлен мультимедийный проект под названием "Голоса Азербайджана". Тарист и музыкальный продюсер Ибрагим Бабаев и дигитал артист Тимур Амирхан впервые представили публике "Эхо прошлого", а саунд артист Фархад Фарзалиев - аудиовизуальную инсталляцию "Безвременные звукопейзажи".

В мероприятии в качестве официальных гостей приняли участие посол Азербайджана в Саудовской Аравии Шахин Абдуллаев и омбудсмен Сабина Алиева.

Аудиовизуальная инсталляция "Эхо прошлого", представленная в рамках мультимедийного проекта, представляет собой гипнотическое путешествие во времени и культуре, знакомящее с древними петроглифами Азербайджана и богатой историей и искусством Исламской культуры. Инсталляция черпает вдохновение в уникальном художественном выражении обеих культур и глубокой связи между ними. Звуковые и визуальные элементы призваны перенести зрителя в другой мир, где он сможет ощутить красоту и сложность исламского искусства и таинственное очарование петроглифов. Инсталляция разделена на несколько разделов, каждый из которых представляет различные аспекты исламского искусства и петроглифов.

Первая секция знакомит зрителя с миром исламского искусства, демонстрируя его красоту, сложность и разнообразие. Вторая секция возвращает зрителя во времени, чтобы исследовать древние петроглифы Азербайджана, раскрывая их тайны и загадки. Третья секция объединяет два мира, подчеркивая связи между исламским искусством и петроглифами и тем, как они влияли друг на друга.

Звуковой пейзаж отражает ритмы и мелодии исламской музыки, создавая ощущение движения и потока, отражающих сложные дизайны исламского искусства. Визуальные эффекты черпают свою эстетику из богатых символикой петроглифов, сочетая ее с симметрией и сложностью исламского искусства, чтобы создать потрясающую визуальную гармонию.

"Эхо прошлого" - это уникальный и незабываемый опыт, который демонстрирует красоту и сложность исламского искусства и древних петроглифов Азербайджана.

"Безвременные звукопейзажи" - это живое выступление, которое сплетает музыкальные наследия азербайджанской, казахской и узбекской традиций с передовым искусством искусственного интеллекта. Этот инновационный проект использует Ableton Live и продвинутые алгоритмы для создания захватывающего звукового опыта, который гармонизирует технологию и искусство. Это развивающееся сочетание воплощает богатое наследие музыкальных традиций этих постсоветских исламских стран.

Сосредотачиваясь на звуковом опыте, минималистический подход побуждает зрителей погрузиться в созданный искусственным интеллектом звуковой пейзаж, подчеркивая трансформирующую силу звука и способность алгоритма искусственного интеллекта захватывать суть музыкального наследия.

Проект привлекает внимание к тесной связи между технологией и искусством, демонстрируя, как алгоритм искусственного интеллекта вдыхает новую жизнь в традиционные формы искусства и предлагает новый взгляд на культурные сокровища Азербайджана, Казахстана и Узбекистана.

Выступление достигает своего апогея в грандиозном финале, где сущность музыкальных традиций раскрывается, создавая единый опыт, который глубоко резонирует с аудиторией.

Кроме того, в рамках мероприятия по популяризации азербайджанской кухни была проведена демонстрация и дегустация национальных блюд. Гостям были представлены национальные блюда и сладости, отражающие историю и традиции национальной кухни, а также ее связь с исламской культурой.