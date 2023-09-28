На сцене Большого театра показали «Тысяча и одну ночь»
Балет выдающегося азербайджанского композитора Фикрета Амирова "Тысяча и одна ночь" в хореографическом воплощении художественного руководителя балетной труппы Приморской сцены Мариинского театра, заслуженного деятеля искусств России Эльдара Алиева впервые показали на сцене Большого театра.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в главных партиях на сцену вышли первая солистка Мариинского театра Рената Шакирова, а также ведущие солисты Приморской труппы - прима-балерина Лилия Бережнова, премьеры Сергей Уманец и Виктор Мулыгин.
Московская публика впервые увидела оригинальный спектакль балетного репертуара владивостокской труппы. Хореография балета решена в неоклассическом стиле и сочетается с элементами фольклора, отражающего красочную палитру восточных танцев. Либретто спектакля Максуда и Рустама Ибрагимбековых.
Показы проходят в рамках направления "Ведущие театры" проекта "Большие гастроли".
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