Коллекции Гюльнары Халиловой представлены на 30-летии ТЮРКСОЙ в Узбекистане и Казахстане

Коллекции известного азербайджанского дизайнера Гюльнары Халиловой "Язык ковров", "Гурама" и "Туран" представлены в рамках международного фестиваля в честь празднования 30-летия ТЮРКСОЙ в Узбекистане и Казахстане, сообщает Day.Az.

VI международная неделя "Этномода Тюркского мира" прошла в Маргилане (Узбекистан) и Туркестане (Казахстан). В проекте, посвященном духовному сближению и укреплению культурных связей тюркских народов, наряду с руководством ТЮРКСОЙ, приняли участие этнодизайнеры из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, Турции, Монголии и России.

"В рамках мероприятий были обсуждены вопросы реализации совместных проектов, которые будут способствовать сближению тюркских народов, укреплению и развитию общественной дипломатии, обмену информацией по различным аспектам этнической политики и отношениям между этносами", - отметила дизайнер.

Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев вручил Гюльнаре Халиловой почетный диплом за участие в проекте. В свою очередь дизайнер преподнесла панно с национальными орнаментами.

Гюльнара Халилова - руководитель Центра национальной одежды Азербайджана, член Евразийской ассоциации этнодизайнеров, доктор философии по искусствоведению. Коллекции Гюльнары Халиловой с успехом демонстрировались на Неделях моды и международных мероприятиях в США, Великобритании, Швеции, Австрии, Румынии, Турции, России, Китае, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Болгарии, Норвегии, Сербии и других странах.