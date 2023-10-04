Albayrak Group и АМИ Trend проведут выставку “Xətt Sənəti”

В Национальном музее искусств Азербайджана 5 октября в 19.00 состоится открытие выставки "Xətt Sənəti", организованной Albayrak Group и АМИ Trend, сообщает Day.Az.

В экспозиции, посвященной искусству каллиграфии, будет представлено более сорока произведений. В мероприятии, наряду с официальными представителями Турции в Азербайджане, примут участие генеральный директор ALBAYRAK Media Sales and Marketing Абдулла Ханеню, координатор по корпоративным коммуникациям ALBAYRAK Group Эсад Сиври, депутаты Милли Меджлиса Азербайджана, представители общественности и творческой интеллигенции.

В ходе выставки вниманию участников будут предоставлены информация об искусстве каллиграфии, а также перевод произведений на азербайджанский язык. Известный музыкант, заслуженный артист Азербайджана Ильхам Наджафов исполнит на нейе духовные композиции.

Отметим, что искусство каллиграфии, являющееся частью богатого культурного наследия исламской цивилизации, сохраняет свое неповторимое место среди традиционных искусств от прошлого до наших дней. ALBAYRAK Group продолжает объединять мастеров-каллиграфов и молодых любителей искусства, ежегодно представляя такие произведения во всем мире.

Выставка будет принимать посетителей до 15 октября.