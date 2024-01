Последний из могикан величайшей плеяды джазового искусства, или уникальное музыкальное чутье Куинси Джонса

Автор: Теймур Атаев

Когда называется имя Куинси Джонса (Quincy Delight Jones Jr. или просто "Q"), перед мысленным взором проносится целая музыкальная эпоха. В которой К.Джонс предстает не только одним из главных действующих лиц джазового ренессанса, наступившим вслед за сложнейшим периодом поиска интеллектуалами этого направления. Он известен как лидер джаз-оркестра, композитор, сольный артист, аранжировщик, трубач, пианист, вокалист. Но не менее знаменит (если не более) в качестве антрепренера и продюсера.

В прекрасном фильме "Рэй", что об уникуме Рэе Чарльзе, есть эпизод, когда герой картины знакомится неким темнокожим мальчиком. Происходило это в 1947 г. в Сиэтле (США). Рэю тогда было 17 лет, а другому - 14. Так вот этот "некий" юноша представился тогда, как Куинси. В том городке "был один совсем юный тип, его звали Куинси Джонс, - рассказывает Р.Чарльз, - он мне понравился". Две выдающиеся личности подружились на всю жизнь. "Я навсегда полюбил этого мальчугана, - говорил Рэй, - ведь Куинси оказался таким милым и любезным".

В 1950 г. Куинси обучался у знаменитого Кларка Терри. А спустя год удостоился стипендии как одаренный начинающий музыкант, благодаря чему смог продолжить образование в американском высшем музыкальном учебном заведении Джозефа Шиллингера (Бостон). Джазовую специализацию прошел в Berklee School of Music. Но бросил учебу из-за участия в туре знаменитого Лайонела Хэмптона (в качестве аранжировщика). Успех превзошел все ожидания. Л.Хэмптон "преподавал мне, помимо самого искусства, как надо оттягиваться, как смеяться и как жить", - вспоминал позже К.Джонс.

В 1956 г. он стал музыкальным директором группы прекрасного трубача Диззи Гиллеспи, гастролируя в Европе, на Ближнем Востоке и в Южной Америке. Обосновавшись в 1957 г. в Париже, он начинает исполнять уже присущие ему функции в группе Harold Arlen's jazz musical. Проявив интерес к некоему синтезу различных стилей, принял участие в постановках блюз-оперы Гарольда Арлена Free And Easy в Голландии и Франции Free and Easy. Скорее всего, на том этапе в нем раз и навсегда сформировалась любовь к проектам с масс-представительством. Объединявшим не только музыкальные стили и направления, но и музыку, смыкающуюся с театральной постановкой.

Так, он создал биг-бенд с музыкантами из Arlen show в составе 18 человек, включая членов семей исполнителей. Европейские и американские туры вызвали восторг зрителей. По всей видимости, к тому времени у К.Джонса уже были все задатки продюсера - не только в контексте определения имиджа или стиля музыкантов. Но также в плане контроля качества звучания и сценического воплощения задуманного.

Первые успехи в реализация идей

Насколько усматривается, получалось это у него превосходно. И постепенно он приступил к сотрудничеству с ненуждающимися в особом представлении Пегги Ли, Фрэнком Синатрой, Сарой Воэн, Эллой Фитцджеральд, Каунтом Бэйси и др. великими личностями, включая, естественно, Рэя Чарльза, готовя для них аранжировки. Его "перу", например, принадлежит популярнейший альбом Count Basie (совместно с Фрэнком Синатрой) It Might As Well Be Swing.

В 1963 г. он подготовил свой первый хит, ставший лидером американского чарта. Произошло это, однако, не благодаря "слепому случаю", как тот или иной успех любят преподносить журналисты. А за счет огромного трудолюбия. Внешне, конечно, все действительно выглядит слишком легко и красиво. В коктейль-баре отеля "Prince George" в Манхэттене

он услышал 16-летнюю Lesley Gore, выступавшей в составе группы из колледжа. Демо-версия звучавшей It's My Party привлекла внимание хозяина звукозаписывающей компании Mercury Records Ирвинга Грина. И спустя несколько дней после "сконструированной" записи радиостанции вовсю прокручивали песню. Действительно все очень просто. Но...прежде остановки именно на данной композиции К.Джонсом было перебрано пробных пленок свыше 200 демо. И он не ошибся. Сингл, к слову, стал единственным number 1 Лесли. В том же году, кстати, прекрасная джазовая певица и пианистка Ширли Хорн при поддержке и продюсерской помощи со стороны Куинси записала Loads Of Love и Shirley Horn with Horns. Так что ничего случайного в получении К.Джонсом в 1964 г. места вице-президента Mercury Records нет (он стал первым афроамериканцем на должности такого ранга).

В 1969 г. он выпускает сольник "Walking In Space", сочетающий интеллектуальный джаз с "доступной" музыкой. Это было сложное время для классического джаза, отсюда и "разбавление" серьезной музыки. Но в то же время данный альбом внес посильную лепту в сохранение "умного" джаза. Участие в записи приняли (в т. ч.) прекрасные контрабасист Рэй Браун, гитарист Эрик Гейл и клавишник Боб Джеймс.

В целом, 1960-70 гг. были годами социальной активности дл К.Джонса. Он поддерживал идеи Мартина Лютера Кинга. Но, помимо рассмотрения политических требований, принял решение по представлению обществу афро-американской музыки и культуры. Участвовал в создании Института Черной Американской Музыки (the Institute for Black American Music), что поспособствовало возникновению Национальной библиотеки African-American art and music. В рамках озвученного, он инициировал (наряду с другими известными музыкантами) ежегодное проведение "Фестиваля черных искусства" (Black Arts Festival ) в Чикаго.

Вообще у него было уникальнейшее чутье как на создание различного рода музыкальных проектов, так и определение таланта исполнителя и хитовость произведения. В 1973 г. он - один из со-продюсеров телепередачи на CBS "Duke Ellington, We Love You Madly" (Дюк Эллингтон, мы безумно любим тебя). Эта программа представила публике Sarah Vaughan, Aretha Franklin, Peggy Lee, Count Basie and Joe Williams, исполнявших произведения великого Дюка. А оркестром дирижировал К. Джонс. В том же году на альбоме You've Got It Bad, Girl marked состоялся его дебют как певца.

В 1974 г. он впервые удостоился золотого альбома "Body Heat", с хитом "If I ever Lose This Heaven". Вместе с тем, именно ему принадлежит пальма первенства в открытии миру James Ingram. В 1977 г., когда он услышал голос Paulett McWilliams на концерте Ask Rufus (в бэк-вокале у знаменитой Чаки Хан), то, не задумываясь, пригласил ее в свой оркестр. Во время гастролей по Японии родился дуэт Полет с Сарой Воун, а вскоре она была услышана совместно с представителем блестящей когорты соула Марвином Геем.

В 1980 г. ради записи альбома "Give Me The Night" Куинси создает лэйбл Qwest Records. И дело стоило того. Потому что практически все треки концерта были приняты публикой более, чем на "ура". А под кого был создан лэйбл? Да не вопрос. Под всегда великолепно преподносившего Soul Bossa Nova блестящего гитариста и вокалиста Джорджа Бенсона. Частенько представляемого критиками в качестве первого артиста, нырнувшего из джаза в музыкальный мэйнстрим. Последовали вершины хит-парадов и серия "Грэмми" для композиций и лидера диска, ставшим платиновым. Великолепная же "Moody's Mood" исполнена Д.Бенсоном в дуэте с популярнейшей соул-дивой Patti Austin. Той самой, что в 1982 г. удостаивается премии "Грэмми" за исполнение композиции "The Dude"...К. Джонса). Эту Патти Куинси еще в 9-ти летнем возрасте (аж в 1957 г.) включил в свою концертную труппу, совершавшую европейское турне.

Куинси Джонс и Майкл Джексон

В 1978 г. в кинематографе впервые промелькнул Майкл Джексон. Вместе с поддерживающей с детства его талант Дайаной Росс снявшись в "The Wizard of Oz", афро-американском римейке "Волшебника страны Оз". Картина не удалась, однако она привела получению Майклом последующих дивидендов. На съемках фильма он познакомился с К. Джонсом, "обеспечивавшим" музыкальное сопровождение ленты. Согласно воспоминаниям М. Джексона, спустя некоторое время после выхода картины на экран, он попросил Куинси порекомендовать ему "качественных" музыкантов и продюсера для записи нового альбома. К тому времени Майкл имел в своем активе несколько собственных сочинений и нуждался в их музыкальном оформлении (при сохранении своих замыслов). С его слов, К. Джонс сказал: "Почему бы этого не сделать мне?". Майкл засомневался, вследствие джазового "происхождения" последнего, но его привлекли опыт и связи Куинси в мире шоу-бизнеса. К.Джонс, в свою очередь, говорит, что в процессе работы он "был поражен" Майклом. Который "изучил бы все роли вместе взятые - диалоги, песни, танцевальные движения, - и я видел ту его часть, никогда прежде не выставлявшуюся".

Результатом совместной деятельности оказался седьмой по счету альбом М. Джексона, но первый полноценный ("Off the Wall", 1979 г.). Спродюсировав который, К.Джонс фактически открыл миру того М. Джексона, которого сегодня слушают и поют повсюду. Т. к. непосредственно после выпуска этого диска Майкл в одночасье проснулся ярчайшей звездой, лишь увеличивающей свое сияние. Причем композиции уникально объединили соул с роком, хотя немалым количеством специалистов альбом оценивается прообразом стиля "Disco", приступившего в тот период сметать с олимпа все предшествующие музыкальные направления.

М.Джексон признает, что изначально не хотел повторения предыдущего Майкла. И К. Джонсу с блеском удалось осуществить мечту будущего "короля". С одной стороны, - как вспоминает М.Джексон, - песни предстали в разных стилях. С другой - они "намного лучше гармонируют друг с другом". 10 миллионов копий "Off the Wall" разлетелись мгновенно, а альбом стал мультиплатиновым.

Далее невероятное продолжается. В 1982 г. этот тандем ошарашивает публику знаменитейшим альбомом "Thriller". "Никогда Куинси не диктовал свои условия и не навязывал свои взгляды, - рассказывает Майкл, - Он дает тебе полную свободу, и ты чувствуешь, что делаешь свое дело - что может быть лучше!". В студии будто менялось все вокруг, даже воздух, - продолжает Майкл, - ты чувствуешь, что сейчас произойдет чудо. Отличительной чертой манеры Куинси он называл обладание им умом и музыкальным вкусом, что позволяло не ломать творческий процесс. Майкл вспоминал его слова: "Слушайся звуков музыки, пускай она сама подскажет тебе, что ей нужно. Не мешай, уступи место Богу". Когда же "чего-то не хватает", Куинси оказывался способным "исправить и довести до совершенства небольшим штрихом".

Помогавший записывать сборники М. Джексона прекрасный пианист и аранжировщик Грег Филлингейнс отмечал, что вряд ли существует более "продуктивная пара", нежели это связка. "Прекрасный настрой во время работы был заслугой Джонса", т. к. он подобрал замечательную команду (одна из важнейших задач продюсера). "Прорабатывалась каждая деталь, каждая звуковая дорожка, мы проверяли, как все музыкальные партии сочетаются между собой и с голосом Джексона, комбинировали, собирали в одно целое".

"Thriller" затмил все предшествующие рекорды продаж. 50 миллионов(!) копий были реализованы на всех континентах. Немыслимый показатель! Что привело к попаданию в книгу рекордов Гиннеса (на сегодня цифра достигла 104 млн). Почти три четверти года "Thriller" не опускался ниже первого места в хит-парадах. Майкл же стал обладателем семи (!) премий Grammy Awards за диск. Правда, одним из объяснений этого феномена нередко преподносилось "ноу-хау" под названием "видеоклип". Способствовавшим постоянному мельканию супер-хитов "Billie Jean" или "Thriller" перед глазами зрителя, видевших уникального Майкла в сюжетах. Сделанных настолько блестяще, что они и до сих пор воспринимаются в качестве интереснейших мини-фильмов. Именно "Thriller" навсегда превратил Майкла в одного из обожаемых исполнителей на все времена.

Затем был концерт "Bad" (1987 г.), после чего сотрудничество мастеров завершилось. Так вот знатоки признают, хотя вслед за этим Майкл издавал новые альбомы, популярными становился не диск в целом, а отдельные композиции. Но все же оставаясь на значительнейшем расстоянии от первых хитов. Следовательно, именно К. Джонс приложил руку к популярности М. Джексона. Ведь кто такой продюсер? Прежде всего, это харизматическая личность, претворяющая в жизнь не просто "доставку" композиции потребителю. А, в первую очередь, пытающаяся создать (придумать) звучание произведения. Говоря другими словами, к любой песне, даже с профессиональной аранжировкой, нужен как бы концептуальный подход, идеология: каким образом созданное "сыграет", "заговорит" для слушателя. Прочувствовать сию ситуацию К. Джонс мог гениально.

О некоторых проектах К.Джонса

В 1985 г. началась масштабная акция под названием USA for Africa. Под аббревиатурой USA подразумевалось: United Support of Artists for Africa (что звучит, по смыслу, приблизительно как "Объединившиеся артисты - в поддержку Африке"). Целью проекта являлось оказание помощи населению Эфиопии, охваченной в 1984-85 гг. страшнейшим голодом. Знаменательнейшим синглом проекта стала композиция "We Are The World", нередко представляемая как благотворительный гимн. Исполненная отобранными из 45 известнейших музыкантов звездными грандами (21 солист), среди которых Стиви Уандер, Кенни Роджерс, тот же Майкл Джексон, Дайана Росс, Тина Тернер, Билли Джоэл, Рэй Чарльз и другие (кто с одним, кто с двумя куплетами, а кто и с произнесением всего пару строк). Композиторами произведения были М. Джексон и Лайонел Ричи, продюсером же выступил никто иной, как К. Джонс. Сингл моментально стал хитом (песня одновременно прозвучала в эфире почти 5 тыс. американских радиостанций). В 1986 г. We Are The World получила массу премий Грэмми (непосредственно проект USA for Africa собрал около 65 млн долларов).

В 1989 г. выходит альбом К. Джонса Back On The Block. Для реализации проекта К. Джонс собрал состав, состоящий из легенд мировой музыки и звездочек современного звучания. В аннотации к диску продюсер признает, что осуществил тем самым свою давнишнюю мечту, соединив в проекте, "старых и новых друзей": скажем, Рэя Чарльза, Dizzy Gillespie и Ella Fitzgerald и открытого Куинси 12-летнего Тевина Кэмпбелла. На диске популярнейший рэп перекликается с музыкой "соул", а зарождающееся "техно" - с джаз-фанком. Рядом - ритм-н-блюз, pop-musik, хип-хоп и би-поп (в скобках обратим внимание, что рэп преподносится элегантным, классическим. Со вкусом).

Дух захватывает только от одного перечисления имен участников, не говоря уже о звуках гитары Джорджа Бенсона, трубы Майлса Дэвиса, и бархатного голоса Barry White, до сего дня оказывающего чарующее воздействие на дамский пол. Сложно выделить из произведений какое-то одно, но все же особняком стоит композиция Setembro: это тандем Sarah Vaughan и бесподобной группы Take 6, да еще в сопровождении саксофона Gerald Albright и клавиш Херби Хэнкока. Хотя, хотя...восьмой по счету на диске идет идет Jazz Corner Of The World. Трехминутный рэп, но единственный в своем роде в мировой музыке: автор композиции рэппер Kool Moe Dee своим речетативом называет имена великих лидеров джаза, предоставляя им небольшую характеристику, вслед за чем слышны их живые голоса и инструменты этих великих, принявших участие в записи, включая Dizzy Gillespi и Ella Fitzgerald. Ну кому в голову могла придти эта мысль, кроме Куинси? Так случайно ли в 1991 г. диск получил номинацию "Лучший альбом года"? К слову, нельзя не отметить, с каким вкусом сделана аннотация к альбому - это буквально мини-книга.

Однако, по субъективному мнению автора, наиболее выдающимся проектом К. Джонса является Handel's Messiah - A Soulful Celebration (1992 г.). Это переложение прекраснейшей оратории-гимна знаменитого композитора XVIII века Георга Фридриха Генделя "Мессия" в... соул. Звучит фантастично? Да. Утопично? Безусловно. Рискованно? Но только не для отображения К.Джонсом.

"Мессия" была написана Генделем в 56-летнем возрасте в течение всего трех (!) недель. Причем сие эпохальное произведение - важнейший внутренний рубеж для композитора, незадолго до этого столкнувшегося с массой критических стрел в свой адрес. Сама же оратория, в общем-то, не просто посвящение пророку Иисусу, а как бы музыкальный прообраз летописи христианства. Где, с музыкальной точки зрения, главным действующим лицом является хор.

Наверное, К.Джонс уникально прочувствовал исторический фон "Мессии", отразив в своем проекте летопись несколько иного рода. Увертюра так и называется: A Partial History Of Black Music. Где, пусть и пунктирно, но довольно детально показано богатейшее завоевание афро-американской музыки: с периода зарождения до начала 1990-х. Конечно-же, данный диск - это празднество соула. Но рядом соседствуют госпел, фьюжн, R&B, а cаppellа (исполнение без инструментального сопровождения). Вряд ли кого может оставить равнодушной последняя форма, обыгравшая тему "O Thou That", тем более что ее преподносят Stevie Wonder с Take 6. А ведь в проекте заняты Dianne Reeves, Patti Austin, Yellowjackets, Al Jarreau и др. Причем Куинси Джонс ни на грамм не отклонился от заданной Генделем темы (во всех смыслах). Другое дело, что после soul-версии ряда важнейших партий оратории, классическое произведение слушается по-другому. Не лучше или хуже, а именно по-другому. Будто в качестве музыки для...соула. Пусть и в исполнении блистательных Лондонского симфонического оркестра и хора (при дирижировании сэром Дейвисом Колином). Как бы то ни было,

диск стал обладателем Грэмми для Лучшего Современного Альбома соула и госпела (Best Contemporary Soul Gospel). На церемонии Dove Award получил специальную награду Голубя за Современный Альбом госпела (for Contemporary Gospel).

А в промежутке между этими блестящими проектами он спродюсировал знаменитый (предсмертный) концерт выдающегося Майлса Дэвиса на джазовом фестивале в Монтре (1991 г.) - Live at Montreaux. Этот значимейший шедевр, возможно, никто не сможет превзойти не то, что в швейцарском Монтре, но и других "джаз-представительствах". Автор довольно подробно писал о Miles Davis - главном действующем лице этого концерта. Поэтому лишь отметим, что многие любители джаза, да и специалисты, вплоть до сего дня удивляются, каким образом Куинси прочувствовал возможность представить публике "того" Майлса, которого не было слышно аж с середины 1960-х? Да и что это было, в Монтре 1991 г. - симфо-джаз? Классическая музыка в джазовом оформении? Наверное, у каждого может быть свой взгляд. Но отметим, что хотя публика и была представлена молодыми людьми, их реакция на шедевр превзошла все ожидания.

К тому времени Майл Дэвис стал "своим" для рок-музыкантов, джаз-рока, да и других стилей. Однако вдруг Куинси осуществляет идею возврата к истокам. Но...при участии молодых джазовых талантов, открытых тем же Майлсом - саксофонистом Kenny Garrett и трубачом Wallace Roney. То, что это трио сотворило в заключительных композициях (как преподнесли) Solea и The Pan Piper из знаменитого альбома Sketches Of Spain (1959 г. ) - вряд ли будет иметь повторение. Данное инструментальное многоголосие, когда труба Майлса беседовала с трубой W.Roney, с последующим присоединением к ним сакса Гарретта, описанию не поддается. Это нужно слушать. Слышать. И видеть (пусть и посредством Youtube). А после сидеть и размышлять. Браво, Майлс! Браво, Куинси!

В 1993 г. вместе с David Salzman он разработал программу концерта "An American Reunion", посвященного инаугурации американского президента Билла Клинтона.

В принципе о проектах Куинси Джонса можно говорить еще очень долго. И в каждом находить новое для мировой музыки. Но рамки статьи не выдержат этого "наезда" перечислений.

Заключение

В целом, отражение даже тех минимальных творческих удач Мастера позволяют увидеть феноменальнейший талант К. Джонса и его размах как выдающегося музыканта. А ведь идеи-то не заканчиваются. Так, к 25-летию композиции "We Are the World" был приурочен ее римейк, записанный для помощи жертвам землетрясения на Гаити. Премьера видео состоялась в начале с.г., во время открытия XXI Зимних Олимпийских игр в Ванкувере. Среди участников кавера - знаменитые Tony Bennett, Mary J. Blige,

Barbra Streisand, Carlos Santana (соло на гитаре), Celine Dion, Toni Braxton, Janet Jackson и др., естественно, включая...ее покойного брата Michael Jackson (запись). К слову, записывалась песня 14 часов. Конечно, при продюсировании Куинси Джонса.

Также отметим, что всего К. Джонс написал музыку к более чем 50 фильмам, включая знаменитые "Золото Маккенны", "Новые центурионы", "Убить Билла" и даже "Разбогатей или сдохни" (ознаменовал дебют в кино рэппера 50 Cent), а также телеспектаклям. 79 раз номинировался на премию "Грэмми" (обладатель 26-ти статуэток).

Ну а в заключение обратим внимание на факт учреждения в 2009 г. в Гарвардском университете новой профессорской должности. Впервые в истории США выделена постоянная ставка преподавателя афро-американской музыки (преподавание джаза на Западе - достаточно специальная область). Должность именуется: профессор "имени Куинси Джонса". Также учреждена награда имени Куинси Джонса, присваивающаяся "за выдающуюся карьеру и достижения".

Нам остается лишь пожелать выдающемуся 90-летнему Мастеру побольше здоровья! И выразить надежду на осуществление озвученного им еще в 1976 г. желания поставить на Бродвее мюзикл и снять картину на тему "The Genesis And Evolution Of Jazz And Blues". Это намерение неоднократно оглашалось Куинси. До сего же дня Патриарх джаза реализовал практически все свои творческие задумки!