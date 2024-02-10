Народная артистка Ниса Гасымова встретилась с поклонниками

В Центре Гейдара Алиева Сураханского района при организации Главного управления культуры города Баку состоялась встреча с народной артисткой Азербайджана Нисой Гасымовой, сообщили Day.Az в пресс-службе управления. Мероприятие прошло в рамках проекта "Qonağımız var" (У нас гость).

Вначале мероприятия прозвучал государственный гимн Азербайджана, минутой молчания была почтена светлая память шехидов, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана.

На вечере было рассказано о заслугах народной артистки в развитии музыкальной культуры Азербайджана, а также о ее жизни и творческой деятельности.

Было отмечено, что Ниса Гасымова родилась в Баку, окончила Институт искусств (сейчас - Азербайджанский государственный университет культуры и искусств), была солисткой детского хора "Bənövşə" и ансамбля "Lalə qızlar". В 1972 Гасымова начала сотрудничество с известным композитором Алекпером Тагиевым. Песни "Qəşəngdir", "Eşqimi sönməyə qoymaram", "Azərbaycan qızızyam" и другие в ее исполнении становятся хитами в 1970-х годах.

Ниса Гасымова выступала в Дании, Исландии, Германии, России и других странах. Помимо певческой карьеры, Ниса Гасымова была ведущей различных шоу на азербайджанских телеканалах. В октябре 2017 года Ниса Гасымова и группа "Qara Dərviş" презентавали рок-версию одной из самых популярных песен певицы "Yalandı dünya".

В ходе встречи Ниса Гасымова исполнила популярные песни из своего репертуара, среди них "Dünya Gözəllərim", "Sənin eşqin", "Səni görüm gərək", "Yada düşəndə", "Gözlərinə göz dəyər", "Sənsən həyatım". Выступление народной артистки вызвало бурные аплодисменты публики.

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