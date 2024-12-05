В Гянджинской филармонии пройдет вечер, посвященный 55-летию знаменитого ансамбля Göygöl

В Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова 25 декабря в 19:00 состоится вечер, посвященный 55-летию Государственного ансамбля песни и танца Göygöl.

Как передает Day.Az, в рамках мероприятия гостям будет представлена яркая концертная программа с участием самого ансамбля и солистов филармонии.

Билеты на концерт можно приобрести в кассах филармонии.

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