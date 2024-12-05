https://news.day.az/culture/1713023.html В Гянджинской филармонии пройдет вечер, посвященный 55-летию знаменитого ансамбля Göygöl В Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова 25 декабря в 19:00 состоится вечер, посвященный 55-летию Государственного ансамбля песни и танца Göygöl. Как передает Day.Az, в рамках мероприятия гостям будет представлена яркая концертная программа с участием самого ансамбля и солистов филармонии.
В Гянджинской филармонии пройдет вечер, посвященный 55-летию знаменитого ансамбля Göygöl
В Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова 25 декабря в 19:00 состоится вечер, посвященный 55-летию Государственного ансамбля песни и танца Göygöl.
Как передает Day.Az, в рамках мероприятия гостям будет представлена яркая концертная программа с участием самого ансамбля и солистов филармонии.
Билеты на концерт можно приобрести в кассах филармонии.
Информационная поддержка: Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az.
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