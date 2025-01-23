В Баку состоялась презентация книги народного писателя Натига Расулзаде

Многие читатели постоянно спрашивали, где можно найти эту книгу. Даже в литературном объединении пытались ее достать, но найти издание, выпущенное в советское время, оказалось почти невозможно.

Об этом АЗЕРТАДЖ сказал народный писатель Азербайджана Натиг Расулзаде в ходе презентации новой книги, дилогии - повести "Всадник в ночи" и романа "Игра в покер", состоявшейся в Русском доме в Баку, передает Day.Az.

Первое произведение книги - знаменитая повесть автора "Всадник в ночи", созданная в 1981 году и завоевавшая широкую популярность и любовь читателей. Второе - продолжение повести, роман "Игра в покер", написанный в 2024 году. В нем автор рассказывает о событиях, произошедших тридцать лет спустя, судьбе своего героя, его жизни, в которой он прошел через тяжелые испытания, но не сломался и добился своей цели.

Натиг Расулзаде - народный писатель Азербайджана, выпускник Литературного института имени Горького, прозаик, драматург, сценарист, заслуженный деятель искусств, кавалер ордена "Шохрат", лауреат многих отечественных и зарубежных литературных премий, автор свыше пятидесяти книг, изданных в Баку, Москве и странах Европы, многочисленных повестей, рассказов, сценариев и пьес.

Продолжая беседу с корреспондентом АЗЕРТАДЖ, он рассказал, что спустя годы читатели продолжали проявлять интерес к истории книги и судьбе героя. Это и подтолкнуло автора к размышлениям о продолжении книги.

"Со временем я начал задумываться: судьба главного героя в той книге осталась незавершенной, оборвавшись на самом захватывающем моменте. Это было сделано специально, чтобы читатели могли глубже переживать за персонажа, размышлять о его судьбе и представлять, как она могла сложиться. Именно неугасаемый интерес читателей подтолкнул меня к созданию продолжения", - отметил писатель.

По словам автора, недавно он начал работу над новой книгой и неожиданно осознал, что пишет продолжение той самой истории.

"Я написал около 30-40 страниц и вдруг понял, что это продолжение жизни героя, чья история осталась незавершенной еще в 1981 году. За прошедшие годы его жизнь кардинально изменилась, он пошел по совершенно иному пути. И знаете, меня настолько увлекло это продолжение, что я решил издать книгу", - добавил он.

Натиг Расулзаде также рассказал, что в своих произведениях часто вкладывает в персонажей часть своей личности.

"Многие принципы и взгляды на жизнь у меня и моих героев совпадают. Создавая персонажа, автор всегда вкладывает в него часть собственной души: характер, мысли, поступки, взгляд на жизнь. Однако это касается не только главного героя - второстепенные персонажи также вобрали черты людей из моего окружения. Можно сказать, что я черпал вдохновение из своих наблюдений за знакомыми, их жизнью и судьбами", - подытожил народный писатель.

Издание можно приобрести в Доме книги при Управлении делами Президента Азербайджанской Республики.