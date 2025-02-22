В Баку состоялся вечер музыки барокко

В Камерном и органном зале (Кирха) при Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся вечер музыки барокко, сообщает Day.Az.

В концертной программе выступили заслуженные артисты Азербайджана Хуршид Абдуллаева (клавесин) и Ильхам Назаров (контратенор).

Музыка барокко - период развития классической музыки конца XVI - первой половины XVIII веков, яркий и сложный период в истории западной музыки, характеризующийся богатством мелодических линий, гармонической сложностью и динамическим контрастом. Музыка барокко появилась в конце эпохи Возрождения и предшествовала музыке классицизма. Слово "барокко" предположительно происходит от португальского - perola barroca - жемчужина неправильной формы; или от лат. baroco - мнемоническое обозначение одного из видов силлогизма в традиционной логике. И действительно, изобразительное искусство и архитектура этого периода характеризовались весьма вычурными формами, сложностью, пышностью и динамикой.

Зародившись в Италии, стиль барокко постепенно распространялся по Европе - в Англии, Франции, Германии. Главными композиторами здесь стали итальянцы Клаудио Монтеверди и Антонио Вивальди, немцы Иоганн Себастьян Бах и Георг Фридрих Гендель. Композиторы, с одной стороны, опирались на наследие ренессансной эры, но в то же время раздвигали ее гармонические и орнаментальные границы. Сочинительские и исполнительские приёмы периода барокко стали неотъемлемой и немалой частью музыкального классического канона. Произведения того времени широко исполняются и изучаются.

Фото - Кямран Багиров.

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