В Анкаре отметили 100-летие выдающегося азербайджанского поэта и драматурга Бахтияра Вахабзаде

В связи со 100-летием со дня рождения выдающегося представителя азербайджанской литературы, поэта и драматурга, ученого-литературоведа, педагога и общественного деятеля, лауреата государственных премий СССР и Азербайджанской Республики, народного поэта, академика Бахтияра Вахабзаде (1925-2009) в Анкаре (Турция) в средней школе, носящей имя писателя, состоялось мероприятие, сообщили Day.Az в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Мероприятие, организованное ТЮРКСОЙ в рамках "Года Бахтияра Вахабзаде" в 2025 году, началось с открытия выставки картин, посвященных Мастеру.

Выступившие заместитель генерального секретаря ТЮРКСОЙ Сайит Юсуф, заместитель министра культуры Азербайджана Фарид Джафаров, народный поэт Азербайджана Сабир Рустамханлы, заведующий отделом национального образования района Мамак в Анкаре Шахсенем Дюзгюн подчеркнули значимость творчества Бахтияра Вахабзаде не только для Азербайджана, но и всего тюркского мира. Было отмечено, что наполненное глубокими философско-поэтическими размышлениями наследие Мастера, отражающее безграничную любовь к своей Родине, народу и родному языку, всегда прививало чувство уважения к культурно-нравственным ценностям. Успешно сочетая на протяжении многих лет литературное и научное творчество с педагогической деятельностью, Мастер сыграл исключительную роль в формировании национального мышления нескольких поколений.

Затем Национальная библиотека Азербайджана преподнесла учащимся школы переиздание первой книги стихов Бахтияра Вахабзаде "Mənim dostlarım" (Мои друзья). В художественной части мероприятия учащиеся Эльвин Чырак и Батухан Кахраман исполнили стихи поэта, а Икра Бекташ - песню на стихи автора. Солист TRT Барыш Акпынар исполнил Государственный гимн Азербайджана и песни, посвященные братству двух стран. Выступление мугамной группы, состоящей из народной артистки Мелекханым Эйюбовой (ханенде), Араза Агавердиева (кяманча), Рамина Абдуллаева (нагара) и Алтая Нифталиева (тар), было встречено участниками с большим интересом.

В завершение заместитель министра культуры Фарид Джафаров преподнес средней школе имени Бахтияра Вахабзаде портрет поэта, а участникам были вручены благодарственные письма от министерства.