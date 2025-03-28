Фахраддин Керимов представил азербайджанскую музыку от Средиземного моря до Волги

Народный артист Азербайджана, художественный руководитель и главный дирижер Государственного камерного оркестра имени Кара Караева Фахраддин Керимов вернулся на родину из двухнедельного турне.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, 14 марта, руководя Анталийским государственным симфоническим оркестром, дирижер вместе со своей супругой, пианисткой Юлией Керимовой выступили на мероприятии, посвященном дружбе народов Турции и Азербайджана, где прозвучали фортепианный концерт и "Азербайджанское каприччио" Фикрета Амирова, а также "Дон Кихот" Кара Караева.

Выступление широко освещалось турецкой прессой, в которой были опубликованы восторженные отзывы об этом культурном событии. А спустя неделю, 23 марта, в рамках Международного фестиваля "Мир, эпоха, имена..." Ульяновский симфонический оркестр под руководством известного азербайджанского маэстро исполнил большую концертную программу "На перекрестке культур", где сочинения Фикрета Амирова и Кара Караева звучали уже наряду с русской классикой.

С приветственным словом перед началом концерта выступил глава азербайджанской диаспоры Ульяновска Ислам Гусейнов.