В Мингячевире прошел Infoday, посвященный Фестивалю детского искусства

В Мингячевире состоялась информационная встреча (Infoday) Фестиваля детского искусства, в ходе которой были представлены цели и задачи проекта, правила проведения и условия участия, сообщили Day.Az в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

В рамках Infoday была продемонстрирована подробная видеопрезентация о концепции фестиваля, процедуре подачи заявок и проектах, которые будут реализованы в рамках мероприятия. На встрече приняли участие народная артистка Элля Ягубова и заслуженный артист Шыхы Ягубов.

Были показаны различные художественные номера с участием талантливых детей. Участники мероприятия отметили, что фестиваль играет важную роль в поддержке творчества детей и повышении интереса к искусству.