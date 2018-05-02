Азербайджан ждет волна израильских туристов
2 мая 2018 18:23 194
Количество израильских туристов, посетивших Азербайджан, в 2018 году увеличится в три раза и составит более 50 тысяч человек.
Об этом в среду на пресс-конференции по случаю семидесятилетия основания Государства Израиль сказал посол этой страны в Азербайджане Дан Став, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Новость обновляетсяСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
17:09 442
Официальный курс маната на 3 мая
17:02 364