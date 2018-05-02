Азербайджан ждет волна израильских туристов

Количество израильских туристов, посетивших Азербайджан, в 2018 году увеличится в три раза и составит более 50 тысяч человек.

Об этом в среду на пресс-конференции по случаю семидесятилетия основания Государства Израиль сказал посол этой страны в Азербайджане Дан Став, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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