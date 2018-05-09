Ровнаг Абдуллаев: ЮГК - самое большое достижение энергетической стратегии Азербайджана

"Южный газовый коридор" (ЮГК) является грандиозным проектом и самым большим достижением энергетической стратегии Азербайджана, ведущей страну к новым победам, заложенной великим лидером Гейдаром Алиевым и реализуемой сейчас под руководством Президента Ильхама Алиева.

Об этом написал президент азербайджанской госкомпании SOCAR Ровнаг Абдуллаев в своей статье, опубликованной в государственной газете "Азербайджан", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Абдуллаев напомнил, что Азербайджан является инициатором и движущей силой ЮГК, строящегося для поставок газа на рынки Европы.

""Южный газовый коридор", будучи самым крупным инфраструктурным проектом Европы, охватывает широкую географию и внесет значительные изменения в энергетическую карту континента, еще более диверсифицирует его энергетическую безопасность", - сказал Абдуллаев.

Говоря об отдельных компонентах ЮГК, Абдуллаев отметил, что строительство Трансанатолийского трубопровода (TANAP) завершено на 93 процента, работы в этом направлении ведутся по графику. В этом году газ по TANAP поступит в Турцию, а с начала 2020 года TANAP подключится к Трансадриатическому трубопроводу (TAP). Пропускная способность трубопровода составит 16 миллиардов кубометров, а на последующих этапах может быть доведена до 31 миллиарда кубометров.

"ЮГК спроектирован таким образом, что в будущем его пропускную способность можно будет увеличить вдвое", - добавил глава компании.

По словам президента SOCAR, в перспективе, для повышения объемов добычи газа в стране, совместно с зарубежными компаниями ведутся подготовительные работы на месторождениях "Умид", "Абшерон" и "Карабах".

Работы по "Умид", отметил Абдуллаев, в ближайшее время выйдут на стадию первичного детального проектирования. Сейчас также ведутся проектировочные работы для начала бурения разведочных скважин на структуре "Бабек", связанной с этим месторождением.

"По "Абшерону" сейчас продолжаются инжиниринговые и проектировочные работы в рамках схемы первоначальной добычи, а также ведется подготовка итогового инвестиционного проекта. На этом месторождении первая скважина будет сдана в эксплуатацию в 2019 году", - сказал он.

"Южный газовый коридор" стоимостью более 40 миллиардов долларов является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первоначальном этапе газ, добываемый в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники.

Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства Трансанатолийского (TANAP) и Трансадриатического (ТАР) трубопроводов.

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