Как получить часть НДС от потраченной суммы во время Бакинского шопинг-фестиваля?

На протяжении 24 дней граждане Азербайджана и иностранные туристы совершают покупки на выгодных условиях, предоставленных Бакинским шопинг-фестивалем. Наряду с часто посещаемыми торговыми центрами фестиваль охватывает и различные магазины города. С адресами магазинов можно ознакомиться на официальном сайте фестиваля, пройдя по ссылке: http://bakushopfest.com/our-stores/.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на bakushopfest.com, в рамках фестиваля каждому покупателю, совершившему покупки на сумму более 100 манатов, будет возвращена часть НДС от потраченных средств. Для этого он должен сообщить о своем желании вернуть часть НДС от потраченной суммы в магазине, где совершена покупка, и получить налоговую счет-фактуру. После этого покупатель должен обратиться в киоск НДС вместе с чеком, налоговой счет-фактурой и приобретенными товарами (за исключением тяжелых предметов).

Покупатели, совершившие шопинг в магазинах-участниках фестиваля и получившие налоговую счет-фактуру, могут обратиться в любой киоск НДС и заверить документ. Киоски НДС находятся в ТЦ Ganjlik Mall, 28 Mall, Park Bulvar, Metropark, Nargiz Mall, Port Baku Mall, а также гипермаркете Bravo, расположенном в пос. Ахмедлы.

После того, как налоговая счет-фактура будет заверена, покупатель может получить свои средства как наличными, так и посредством перечисления на банковскую карту. Кроме этого, в филиале Kapital Bank, расположенном в гипермаркете Bravo в пос. Ахмедлы, покупатель может получить свои деньги наличными посредством системы "cash by code", введя предоставленный ему восьмизначный код в ATM Kapital Bank.

Для возврата денежных средств на банковскую карту покупателю следует ввести банковские данные и информацию о карте на оборотную сторону налоговой фактуры и поместить заполненную фактуру в налоговый ящик, находящийся рядом с киоском НДС. В этом случае соответствующая денежная сумма переводится на карту не позднее 10-ти дней. Если же покупатель хочет получить денежные средства наличными, ему следует обратиться в один из филиалов соответствующего банка вместе с заверенной налоговой счет-фактурой и чеком.

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