Ахмед Ахмедзаде о запасах воды в Азербайджане

На 2 июля 2018 года в водохранилищах Азербайджанской Республики накопилось 15 миллиардов кубометров воды.

Об этом сказал председатель ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" Ахмед Ахмедзаде на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первой половине 2018 года и предстоящим задачам, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Благодаря тому, что Вы с большим успехом продолжаете политику великого лидера Гейдара Алиева создан сегодняшний экономически сильный и могущественный Азербайджан. Это еще раз доказал грандиозный военный парад, проведенный на днях по случаю 100-летнего юбилея создания Вооруженных сил Азербайджанской Республики. Благодаря Вашему вниманию и заботе за последние 15 лет все сферы экономики страны, в том числе область мелиорации и водного хозяйства, прошли большой путь развития. Так, неоднократно увеличились выделенные для отрасли основные капиталовложения, значительно улучшилась ее материально-техническая база, за счет восстановления, реконструкции и строительства тысячекилометровых оросительных каналов и коллекторно-дренажных сетей, бурения около 2-х тысяч субартезианских скважин значительно увеличились земельные участки, на которых улучшилось водоснабжение и мелиоративное состояние, новые орошаемые земли привлечены в сельскохозяйственный оборот, на реках Кура, Араз, а также горных реках осуществлены более 1000 километров берегоукрепительных работ против селей и наводнений", - сказал председатель ОАО.

Ахмед Ахмедзаде отметил, что в достижении этих успехов важную роль сыграли такие водохранилища, как Тахтакёрпю и Шамкирчай, изменившие географию Азербайджана и представляющие стратегическое значение в водной безопасности страны, и около 3-х миллиардов кубометров воды, набранной на сегодняшний день в эти водохранилища, отдано пользователям для различных целей.

"Уважаемый господин Президент, в результате выполнения Ваших поручений по обеспечению в текущем году оросительной водой ещё 100 тысяч гектаров земельных участков в настоящее время успешно осуществляются работы по строительству, реконструкции и восстановлению оросительных каналов, насосных станций и другие мелиоративные мероприятия. 22 тысячи гектаров новых орошаемых земель, обеспеченных в минувшие годы оросительной водой в Хызинском, Сиязанском и Шабранском районах, находящихся в зоне Тахтакёрпюнского водохранилища, в настоящее время привлекаются к посевному обороту со стороны агропарков и крупных хозяйств. А в текущем году будут завершены мелиоративные работы в Шабранском районе, на земельном участке в 12 тысяч гектаров. В настоящее время улучшено мелиоративное состояние на 1738 гектарах земельного участка, принадлежащего "Шабран Агропарку", а в Хызинском районе обеспечены оросительной водой оливковые и миндальные сады, заложенные на 436 гектарах", - сказал Ахмедзаде.

По его словам, в зоне Шамкирского водохранилища в текущем году завершено строительство переходной установки, расположенной на пересечении второй очереди магистрального оросительного канала Шамкир-Самух-Геранбой с Шелковым путем и 5-километровой части канала, а также трубопровода и водного бассейна для подачи оросительной воды на земельные участки, принадлежащие агропаркам, созданным на территории Геранбойского и Самухского районов.

"Ваше участие на состоявшейся 5 июня 2018 года церемонии подачи оросительной воды с магистрального оросительного канала Шамкир- Самух-Геранбой еще на 8000 гектаров земель Геранбойского района и 4700 гектаров земель Агропарка, Ваше особое внимание к области мелиорации и водного хозяйства еще более повысило ответственность мелиораторов. В будущем со строительством последней 14-километровой части второй очереди магистрального оросительного канала Шамкир-Самух-Геранбой и увеличением способности орошения насосных станций на реке Кура, являющейся основным ее водным источником, станет возможно довести оросительной воды еще примерно на 10 тысяч гектаров земель Геранбойского района. Уважаемый господин Президент, Вашим соответствующим Распоряжением 400 гектаров земельного участка освобожденного от оккупации армянских захватчиков села Джоджуг Марджанлы Джебраильского района, и 280 гектаров земельного участка Физулинского района, расположенного на соседней с ним территории, обеспечены оросительной водой из реки Араз", - отметил Ахмед Ахмедзаде.

Председатель ОАО сказал, что для улучшения водоснабжения 16851 гектара посевных площадей Сабирабадского района из реки Кура и обеспечение оросительной водой новых орошаемых земельных участков завершено строительство канала "Н" и насосной станции, на других оросительных каналах строительство продолжается.

"После реализации этого проекта оросительной водой будут обеспечены также 1600 гектаров новых земельных участков Билясуварского района. Для улучшения водоснабжения 12400 гектаров посевных площадей Нефтчалинского района завершено строительство последней 11-километровой части Нефтчалинского магистрального канала, и в настоящее время проводятся работы по обеспечению насосных станций гидромеханическим оборудованием. С продолжением мелиоративных мероприятий в Гаджигабульском районе, будут обеспечены оросительной водой 2700 гектаров, строительных работ на канале Юхары Миль, - 1900 гектаров новых земельных участков Агджабединского района. В текущем году за счет выделенных Вашим соответствующим Распоряжением средств для обеспечения оросительной водой 8740 гектаров земельного участка 248 населенных пунктов 38 городов и районов республики и населения питьевой водой, завершены буровые работы на 175 из 300 субартезианских скважинах, в остальных же работы будут завершены к концу года", - сказал глава ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана".

Ахмед Ахмедзаде добавил, что кредитом Всемирного банка в 5 районах республики продолжаются работы по восстановлению и строительству инфраструктуры водоснабжения и канализационных систем. Завершение этих работ предусматривается к концу текущего года.

"Уважаемый господин Президент, создание в последние годы в регионах при непосредственном Вашем руководстве агропарков, современных животноводческих комплексов и крупных фермерских хозяйств, основанных на внедрении прогрессивной технологии и оросительной техники, с достижением экстенсивного развития сельского хозяйства, имеет большое значение в деле обеспечения населения продовольственными товарами и производства продукции с экспортным потенциалом. В 2017 году, построив новый земляной приток реки Араз длиной 54 километра, в Саатлинском, Билясуварском и Имишлинском районах был создан источник оросительной воды для полива новых земельных участков площадью 40 тысяч гектаров. В текущем году, покрыв этот канал бетонной облицовкой, стало возможным обеспечение оросительной водой дополнительно 13 тысяч гектаров земельного участка этих районов. В настоящее время начались работы по строительству распределительных канало", - отметил Ахмедзаде.

По его словам, для обеспечения развития на Абшеронском полуострове оливководства, миндалеводства и других сельскохозяйственных растений на Абшеронском магистральном канале продолжаются работы по реконструкции.

"В то же время на первом этапе оросительной водой были обеспечены 758 гектаров из 4 тысяч гектаров участка, принадлежащего агропаркам, созданным на территории Хазарского и Пираллахинского районов, для обеспечения водой участка в 1226 гектаров началось строительство насосных станций, нагнетательных трубопроводов и бассейнов. В текущем году продолжаются работы по обеспечению оросительной водой земельного участка около 900 гектаров, принадлежащего "Гах Агропарк", земельного участка площадью 12 тысяч гектаров, где будут разбиты орехово-фундуковые сады агропарков, которые будут созданы на территории Шекинского и Огузского районов. Уважаемый господин Президент, после Ваших поручений по урегулированию деятельности карьеров на территории страны начался процесс осуществления соответствующих мер. Вместе с тем, с целью защиты инфраструктурных объектов, гидротехнических сооружений, коммуникационных линий и населенных пунктов от наводнений и селей на реках есть необходимость предпринять меры по восстановлению русла рек и берегозащиты. Хочу сообщить для сведения, что по Вашему поручению в настоящее время продолжаются неотложные меры по устранению аварийных ситуаций, возникших в результате незаконной деятельности карьеров на перекрестке стратегически важных для страны Самур-Абшеронского и Ханархского каналов с реками Велвелечай, Гудьялчай и Гусарчай. Уважаемый господин Президент, Акционерное общество осуществляет все необходимые мероприятия с целью своевременного и качественного выполнения важных задач, поставленных перед нами для повышения в стране производства сельскохозяйственной продукции, передачи в оборот посевных участков, обеспечения нормального орошения, в частности, для развития хлопководства, зерноводства, табаководства, виноградарства, шелководства и животноводства", - сказал председатель ОАО.

Ахмедзаде отметил, что вся землеройная техника общества (1640 единиц) переведена на оросительную и коллекторно-дренажную сеть, по ремонту сети составлен план-график, исполнение работ взято под серьезный контроль.

"За счет средств, выделенных на эксплуатационные мероприятия, были отремонтированы 8200 километров оросительных каналов, 1600 километров коллекторно-дренажной сети и 2600 единиц гидротехнических установок. На 2 июля 2018 года в водохранилищах республики накопилось 15 миллиардов кубометров воды. Собранные в водохранилищах водные ресурсы и проводимые в мелиоративных системах ремонтно-восстановительные работы создали возможность для нормального орошения сельскохозяйственных растений. На 1 июля по районам республики сельскохозяйственные растения на участке 1 миллиона 382 тысяч гектаров были орошены в среднем два раза. В настоящее время успешно продолжается вегетационное орошение. Уважаемый господин Президент, заверяем Вас, что коллектив Общества, полностью осознавая ответственность поставленных перед нами задач, и впредь, используя все свои способности и возможности, будет усердно работать для их своевременного и достойного выполнения", - заключил Ахмед Ахмедзаде.