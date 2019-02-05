На электростанции "Мингячевир" ввели в строй новые мощности

В рамках программы по реабилитации энергосистемы ОАО "Азерэнержи" ведутся ремонтно-восстановительные работы на электростанции "Мингячевир". Об этом, как передает Day.Az, сообщает во вторник Trend со ссылкой на ОАО.

На станции установлен автотрансформатор напряжением в 220/110 киловольт, силой в 200 мегавольт. Проложены 780 метров 110 киловольтных линий электропередач, которые протянуты над рекой Кура. Эта линия была подключена к новому автотрансформатору.

Также автотрансформатор был оснащен современной системой релейной защиты и автоматики.

Отметим, что на протяжении более четырех лет, в связи с отсутствием подключения дополнительного трансформатора к участку мощностью в 220/110 киловольт, первый автотрансформатор работал без перерыва, что заметно повышало риски возникновения аварий. Теперь, после переноса нагрузки на дополнительный автотранформатор, стало возможным осуществление любых ремонтных работ и обеспечения бесперебойного электроснабжения.

После подключения дополнительного автотрансформатора не только были обеспечены устойчивость и надежность электроснабжения, но также удалось повысить подаваемое напряжение на два киловольта. Подключение автотрансформатора оказало положительное воздействие на качество электроснабжения города Мингячевир и прилегающих территорий.

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