Азербайджанский газ с месторождения "Шах Дениз 2", добываемый на Каспии международным консорциумом во главе с BP, по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) дошел на границы Турции с Грецией.

Об этом агентство Trend сообщает со ссылкой на официальную страницу госнефтекомпании SOCAR на фейсбуке, передает Day.Az.

"Доставленный 23 января 2018 года на турецко-грузинскую границу газ из "Шах Дениз", дошел до европейской границы в исторический для Азербайджана день - 15 июня 2019 года, в День национального спасения.

Как ранее сообщил в интервью Trend глава TANAP Салтук Дюзйол, уже с 15 апреля началось заполнение газом участка, который будет поставлять газ в Европу, в том числе и морской части через Мраморное море, а к 1 июля газопровод будет полностью готов к коммерческим поставкам газа в Европу.

"Надеемся, что мы будем готовы к первому июля, и начнем коммерческие поставки в Европу после завершения строительства Трансадриатического трубопровода (TAP). Когда я говорю о трубопроводе, я имею в виду всю систему, в том числе наземные сооружения, компрессорные станции, измерительные станции. Это огромный проект", - заявил Дюзйол.

TANAP и TAP - части проекта "Южного газового коридора" по доставке азербайджанского газа с каспийских месторождений в Турцию и Европу.

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