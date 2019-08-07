Кабинет министров Азербайджана утвердил правила эксплуатации контрольно-кассовых аппаратов (ККА). Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на Кабмин, передает Day.Az.

Согласно правилам, на территории Азербайджана допускается применение только тех моделей ККА, которые будут включены в государственный реестр. Технические требования, связанные с ККА, определяются комиссией. Сертификат на установку ККА выдается сроком на 3 года. Уведомление об истечении срока действия сертификата направляется в электронный кабинет оператора и пользователя за неделю до истечения срока.

В случае, если ККА не работает, пользователь сразу же уведомляет об этом налоговые органы и оператора. В случае неисправности оператор должен обеспечить ремонт ККА не позднее чем за 36 часов с момента вызова. В случае невозможности устранения неисправности оператор немедленно заменяет ККА на резервный и во время ремонта основного устройства обеспечивает передачу в соответствующее министерство всей информации, находящейся на операторском и пользовательском механизмах контроля. Для установки резервного ККА оператор обращается в соответствующее министерство, которое, в свою очередь, направляет оператору временный сертификат.

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