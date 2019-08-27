Число пользователей 4G мобильного оператора Nar достигло 740 тысяч, что на 96 процентов больше показателей аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Trend со ссылкой на компанию, передает Day.Az.

Каждый третий абонент компании является активным пользователем 4G, отмечается в сообщении.

Число пользователей смартфона в сети Nar увеличилось на 17 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На сегодняшний день сеть 4G мобильного оператора Nar охватывает более 78 процентов населения страны. В дальнейшем планируется увеличить эти показатели до 97 процентов, следует из сообщения.

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