Nikoil Bank подвел итоги работы блока бизнес-кредитования на протяжении 9-ти месяцев 2019 года и объявил о планах по последующему усилению кредитования этого направления экономики Азербайджана.

За период с января по сентябрь 2019 года Nikoil Bank выдал бизнес-кредитов на сумму 92.9 млн. AZN, что на 106% больше аналогичного периода 2018 года. Из этой суммы 60,5 млн. AZN выданы малому и среднему бизнесу, а 31,8 млн. AZN - это микрокредиты. Кроме того, при поддержке Агентства по аграрным кредитам и развитию (AKIA) было выдано агрокредитов на сумму 649 тыс. AZN.

Nikoil Bank традиционно ориентировался на корпоративный сегмент, крупные проекты и работу c наcелением. Однако, начиная c 2018 года мы транcформировали бизнеc и на сегодняшний день Nikoil Bank ориентируется на кредитование микро, малого и среднего бизнеса, а также розничные уcлуги населения.

"Кредитование и обслуживание малого и среднего бизнеса является для нас приоритетным, быстрорастущим направлением. Мы создали систему найма и подготовки новых сотрудников для этого направления. Только в этом году, мы взяли на работу около 300 молодых и мотивированных сотрудников, которые уже успешно работают как с малым и средним бизнесом, так и в сфере микрокредитования. Оcобенно приятно, что для более 100 cотрудников Nikoil Bank - первое рабочее место. Я уверен, что банк c этими молодыми людьми достигнет еще более ощутимых результатов в поддержке экономики Азербайджана" - заявил Николоз Шургаиа, председатель правления банка.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!