https://news.day.az/economy/1193676.html Свыше 150 МСБ Азербайджана вышли на местные и зарубежные рынки с помощью государства

Свыше 150 МСБ Азербайджана вышли на местные и зарубежные рынки с помощью государства

Экономика, 13 января 2020 19:34 303

Одним из основных направлений деятельности Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана является оказание поддержки стратапам, микро-, малым и средним предпринимателям в получении доступа к местным и иностранным рынкам.

Как передает Day.Az со ссылкой на Агентство, в 2019 году свыше 150 субъектов МСБ приняли участие в 15 специализированных выставках и ярмарках при поддержке Агентства. В рамках этих мероприятий предприниматели представили свою продукцию и услуги широкой публике, расширили продажи, а также наладили новые деловые связи.

В деле организации выставок и ярмарок Агентство сотрудничало с такими организациями как Германское общество по международному сотрудничеству (GİZ), в рамках платформы бизнес-партнерства с ВР, AzerTelecom, Paşa Holdinq. Особое внимание было уделено участию в этих ярмарках стартапов, женщин и лиц с ограниченными физическими возможностями.

Агентство и в 2020 году будет продолжать поддержку субъектам МСБ для участия в выставках и ярмарках, которые пройдут в стране и за рубежом.

Təcili pul krediti 15 dəqiqəyə 30 000 manatadək! Самые дешевые авиабилеты!
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Стороны конфликта в Ливии договорились о режиме перемирия 20:20, В мире 13
Трамп обсудил с Меркель ситуацию на Ближнем Востоке 20:07, В мире 150
Экс-глава Renault Карлос Гон намерен через суд взыскать с компании свою пенсию 19:54, В мире 235
Глава Минэнерго Саудовской Аравии поддержал действия Трампа на Ближнем Востоке 19:40, В мире 302
Свыше 150 МСБ Азербайджана вышли на местные и зарубежные рынки с помощью государства 19:34, Экономика 308
В браузере Firefox появилась новая возможность 19:27, Технологии 349
В Азербайджане нашли новые виды грибов 19:15, Общество 475
Бакинцы увидят бой МакГрегора и Серроне на ринге Лас-Вегаса (R) 19:13, Спорт 361
На Британию обрушится шторм с сильными дождями и ветром 19:02, В мире 526
Сумгайытские события были провокацией армянских националистов - Политолог 18:49, Политика 615
Посла Ирана вызвали в МИД Швеции из-за ситуации с украинским Boeing 18:42, В мире 611
В Китае разбился учебный самолет, есть погибшие 18:30, В мире 644
Бахруз Гулиев: Радикальные группы изобличают получаемые ими гранты 18:17, Политика 667
Президент Ильхам Алиев наградил Васифа Талыбова орденом "Шараф" 18:14, Политика 696
Хошбахт Юсифзаде награжден орденом "Гейдар Алиев" - Распоряжение Президента Ильхама Алиева 18:12, Политика 732
Эрдоган примет участие в саммите по Ливии 18:03, В мире 796
Президент Ильхам Алиев поздравил канцлера Австрии 17:56, Политика 782
Иран подаст в суд на Трампа за убийство Сулеймани 17:54, В мире 847
Президент Ильхам Алиев поздравил новоизбранного Президента Хорватии 17:52, Политика 917
Минэкологии Азербайджана внесло ясность в вопрос вероятных пожаров в лесах 17:47, Общество 857
Германия обсуждает с Ираком вопрос пребывания войск коалиции в стране 17:40, В мире 815
В Китае ввели в строй самый мощный в мире эсминец - ВИДЕО 17:34, В мире 1 046
Армянский беспредел в российском информационном пространстве 17:32, Политика 1 438
Траектория успеха Вургуна Векилова - ФОТО 17:25, Культура 1 085
В Баку пройдет выставка "Кровавая память", посвященная трагедии 20 Января 17:13, Культура 900
МИД России рекомендовал "Аэрофлоту" летать в Тегеран только в светлое время дня 17:06, В мире 994
Иранского посла вызвали в МИД Британии 16:52, В мире 1 084
Суд отменил смертный приговор экс-президенту Пакистана Мушаррафу 16:41, В мире 1 145
ГЭЦ Азербайджана обратился к желающим работать на госслужбе 16:35, Общество 1 204
Минтруда увеличит количество электронных услуг 16:30, Экономика 1 122
Завершена расшифровка бортовых самописцев казахстанского самолета Bek Air 16:23, В мире 1 220
В WhatsApp рассылается опасный вирус - предупреждение 16:16, Технологии 1 417
Трамп решил нанести удар по Сулеймани семь месяцев назад 16:12, В мире 1 241
"Я не могу ни с чем сравнить, с какой жестокостью убивали и выгоняли азербайджанцев из Армении" - очевидец погромов в Ереване 16:05, Политика 1 969
Heydər Əliyev yoluna sədaqətin bariz nümunəsi 15:38, Azərbaycanca 1 338
Муса Гасымлы: Cобытия в Сумгайыте были провокацией Центра и армянских кругов против азербайджанского народа 15:28, Политика 1 349
На авиабазе в Германии найдены мертвыми двое американских солдат 15:21, В мире 1 579
В Израиле утонули несколько истребителей 15:13, В мире 1 725
США объявили Россию и Китай главной угрозой нацбезопасности 15:05, В мире 1 571
Названы смартфоны с самыми плавными интерфейсами 15:01, Технологии 1 514
Книга «Иреванское ханство» издана и на немецком языке - ФОТО 14:57, Общество 1 696
При Президенте Ильхаме Алиеве прошло совещание, посвященное итогам 2019 года - ФОТО 14:55, Политика 10 237
На одном из проспектов Баку будет снижен скоростной лимит 14:53, Общество 1 685
Стало известно, сколько дней продлятся зимние каникулы в Азербайджане 14:43, Общество 2 777
Обнародована полная хронология катастрофы украинского самолета в Иране 14:39, В мире 1 910
Раскрыт секрет названия Xiaomi 14:35, Технологии 1 776
Издана 94-я книга многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель» 14:30, Политика 1 535
Boeing обрушит экономику США 14:25, В мире 1 749
Nissan ускорил разработку плана выхода из альянса с Renault 14:21, Технологии 1 586
Новое правительство Испании принесло присягу 14:13, В мире 1 646
Во Франции аэротакси CityAirbus совершило первый полет 14:09, Технологии 1 742
В Баку очищены автомобильные тоннели и подземные пешеходные переходы - ФОТО 14:05, Общество 2 159
Эрдоган посетит Германию с рабочим визитом 14:01, В мире 1 737
Названы сроки завершения строительства основной части дороги Баку-Губа-госграница с Россией 13:57, Общество 2 036
В Азербайджане более 10 тыс. лиц с инвалидностью получили помощь в центрах реабилитации 13:54, Общество 1 783
Центробанк Азербайджана привлек у банков 150 млн 13:51, Экономика 1 744
Латвия планирует увеличить число своих солдат в Ираке 13:48, В мире 1 750
В Москве состоится презентация книги Максима Шевченко «Джемаль от А до Я» 13:44, В мире 1 867
Прогноз погоды на завтра 13:40, Общество 6
В Азербайджане созданы все условия для встреч кандидатов в депутаты с избирателями - ЦИК 13:36, Политика 1 760
В Баку отремонтированы десятки эскалаторов в пешеходных переходах - ФОТО 13:33, Общество 1 906
Обнародовано число наблюдателей на внеочередных парламентских выборах в Азербайджане 13:30, Политика 1 752
Муса Гулиев: Те, кто когда-то чуть не разрушил Азербайджан, теперь хотят провокаций и противостояния 13:27, Политика 1 780
Фонд Nargis и Samsung успешно завершили проект Technological Embrace - ВИДЕО 13:22, Политика 1 809
ЕС не считает катастрофу Boeing поводом для санкций против Ирана 13:17, В мире 1 919
В Баку состоялось открытие выставки "Долина красок" - ФОТО 13:13, Культура 1 939
Беспорядки в Баку были организованы руководством СССР для оправдания бойни 20 января - Ризван Гусейнов 13:09, Политика 2 566
Microsoft рекомендует пользователям купить новый компьютер вместо обновления Windows 13:01, Технологии 2 034
Создан независимый медиа-центр ЦИК Азербайджана - ФОТО 12:57, Политика 1 932
Сеул надеется на скорейшее достижение договоренности с США 12:45, В мире 2 033
На Филиппинах объявили режим бедствия после извержения вулкана 12:41, В мире 2 058
Sözdə birlik, əməldə təklik - AXCP və Müsavat arasında yeni "savaş" başlanıb 12:37, Политика 1 983
В Азербайджане проводятся сборы командиров батальонов армии - ФОТО 12:32, Общество 2 287
Канада надеется получить от Ирана визы для своих представителей 12:28, В мире 2 104
Парвиз Шахбазов: 2020 год станет началом нового этапа в развитии возобновляемой энергетики в Азербайджане - ИНТЕРВЬЮ 12:24, Экономика 2 348
Азербайджан и Италия обсудят экономическое сотрудничество 12:20, Экономика 2 084
Вышел в свет 32-й номер научно-публицистического журнала «Азербайджанские ковры» - ФОТО 12:17, Культура 2 059
Ливни и снегопады в Пакистане унесли жизни не менее 14 человек 12:13, В мире 2 128
В Азербайджане выпал снег - до 8 см 12:09, Общество 2 828
США планируют отказаться от использования китайских дронов 12:05, В мире 2 196
В Грузии призывают не использовать воздушное пространство Ирана и Ирака 12:01, Общество 2 343
В минтруда и соцобеспечения населения Азербайджана новое назначение 11:57, Общество 2 722
США и Турция обсудили усиление роли НАТО на Ближнем Востоке 11:54, В мире 2 182
В Театре оперы и балета с большим успехом прошел показ оперы "Лейли и Меджнун" - ФОТО 11:51, Культура 2 317
МЧС Азербайджана выдало положительные заключения по сотням зданий 11:46, Общество 2 380
Меган Маркл грозится выдать тайны королевской семьи 11:43, В мире 2 934
Westpac оценил убытки Австралии от лесных пожаров в $3,5 млрд 11:39, В мире 2 212
Весь личный состав дорожной полиции Баку передан в распоряжение - ПРИКАЗ МИНИСТРА 11:35, Общество 10 217
Родий - новая звезда рынка драгоценных металлов 11:32, В мире 2 519
Восстановлена утраченная мощность электростанции "Шеки" 11:28, Экономика 2 353
Главные политические силы Ливии встретятся в Москве 11:25, В мире 2 316
Активность в зоне оползня в бакинском поселке сохраняется - ЗАЯВЛЕНИЕ МИНЭКОЛОГИИ 11:21, Общество 2 498
Опубликовано видео запуска ракеты по украинскому Boeing - ВИДЕО 11:18, В мире 3 662
Kapital Bank выступит партнером выставки «Partners and Business» (R) 11:15, Экономика 2 297
Неисправный самолет "Аэрофлота" вылетит пустым 11:11, В мире 2 512
На Шри-Ланке погибло рекордное количество слонов 11:07, В мире 2 494
Турция заинтересована в экспорте отечественного автомобиля на рынки тюркоязычных стран 11:02, В мире 2 510
Госсекретарь США призывает правительство Ирака наказать виновных в нападении на авиабазу 10:58, В мире 2 432
Торговая сделка Китая и США: стало известно, когда будут поставлены подписи 10:55, В мире 2 420
Buta Airways заменила вернувшийся в аэропорт самолет 10:51, Общество 2 885
Азербайджан политически и дипломатически уничтожил Армению в 2019 году - Тофик Аббасов для Day.Az 10:48, Политика 2 836
Нелепые соображения Али Керимли совпадают с помыслами Пашиняна 10:46, Политика 2 570
Обзор цен на азербайджанскую нефть за неделю 10:43, Экономика 2 388
Радикальная оппозиция решила бойкотировать саму себя - "Политшоу представляет" - Видеопроект 10:41, Политика 2 384
В Эквадоре произошло извержение вулкана 10:40, В мире 2 438
Трогательный клип, посвященный погибшим пассажирам самолёта Тегеран-Киев - ВИДЕО 10:36, В мире 4 307
Блумберг готов потратить все свои деньги ради победы над Трампом 10:32, В мире 2 540
В Швейцарии создали легкое золото со свойствами пластмассы 10:28, Технологии 2 557
Стоимость нефти колеблется на фоне неопределенности на Ближнем Востоке 10:24, В мире 2 559
Saudi Aramco подняла планку своего IPO почти на $4 млрд 10:20, В мире 2 553
Скончался режиссер фильма "Приключения Электроника" 10:16, В мире 2 727
Машины Tesla скоро смогут "обращаться к пешеходам" 10:12, Технологии 2 588
Азербайджанская нефть подорожала 10:08, Экономика 2 706
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов 10:05, Политика 2 552
Саудовская Аравия назвала условия вступления в переговоры с Ираном 10:02, В мире 2 725
Австрия раскритиковала санкции США против "Северного потока - 2" 09:56, В мире 2 670
США предложили КНДР возобновить переговоры 09:51, В мире 2 654
В Баку снизили скоростной лимит на дорогах 09:46, Общество 2 860
На АЭС в Японии произошел сбой 09:42, В мире 2 717
В Азербайджане подорожало золото 09:38, Экономика 2 755
Молния ударила в самое высокое здание в мире - ВИДЕО 09:33, В мире 3 421
Главы МИД Южной Кореи и США обсудят отправку Сеулом войск в Ормузский пролив 09:30, В мире 2 732
Власти Австралии выделят порядка $35 млн на восстановление природы после пожаров 09:25, В мире 2 751
США намерены вывести часть войск из Афганистана даже без сделки с талибами 09:20, В мире 2 776
Самолет Thai Airways совершил вынужденную посадку с двумя мертвыми пассажирами на борту 09:13, В мире 3 128
Bu şəxslərə vergi güzəşti olunacaq, ödənişsiz təhsil alacaqlar 09:11, Azərbaycanca 3 345
В Nissan готовят план возможного выхода из альянса с Renault 09:08, Технологии 2 822
В США заявили, что не снимут санкции с Ирана до начала переговоров 09:03, В мире 2 833
От стабилизации ситуации на Ближнем Востоке выиграют все, в том числе Южный Кавказ - российский эксперт для Day.Az 08:56, Политика 2 931
Южный газовый коридор физически соединит Азербайджан с Евросоюзом - Кестутис Янкаускас 08:51, Экономика 3 110
Трамп заявил, что его не волнует, пойдет ли Иран на переговоры 07:40, В мире 3 351
Командующий КСИР извинился за сбитый украинский самолет 07:40, В мире 3 351
Мужчина напал с ножом на прохожих в Манчестере 07:20, В мире 3 317
Роухани назвал удары по базам США ответом Ирана на деятельность Вашингтона 07:11, В мире 3 475
В Иране создали рабочую группу в связи со сбитым самолетом 00:23, В мире 4 962
В Дортмунде провели одну из крупнейших эвакуаций в истории города 00:15, В мире 5 055
В Азербайджане резко вырос спрос на турецкие автомобили - ЦИФРЫ 12 января 23:27, Экономика 8 332
Иран согласился выплатить компенсации за крушение Боинга - десятки миллионов 12 января 22:53, В мире 6 647
Армения как посмешище перед Ираном и США - и без вас обойдутся 12 января 22:03, Политика 7 477
Джонсон и Меркель подтвердили приверженность иранской ядерной сделке 12 января 21:11, В мире 5 795
В Канаде почти 140 тыс. домов остались без света 12 января 20:53, В мире 5 898
Facebook тестирует новый дизайн - ФОТО 12 января 20:37, Технологии 6 065
Израиль призвал ЕС присоединиться к санкциям США против Ирана 12 января 20:22, В мире 6 040
Ливия сбила турецкий беспилотник 12 января 20:06, В мире 6 968
Более 20 рейсов отменены в аэропорту Дубая 12 января 19:51, В мире 6 389
В центре Москвы автомобиль сбил известную актрису 12 января 19:36, Шоу-бизнес 7 719
В Индии произошло сильное землетрясение 12 января 19:21, В мире 6 547
Азербайджан выиграл турнир по вольной борьбе в Стамбуле 12 января 19:08, Спорт 6 606
PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah - Видеопроект. Выпуск от 12.01.2020 12 января 19:00, Политика 17 087
Организация гражданской авиации Ирана сделала заявление в связи с крушением украинского самолета 12 января 18:45, В мире 6 757
Ещё новости