На железной дороге в направлении Гянджа-Бёюк Кясик устанавливают новые стрелочные переводы, передает во вторник Day.Az со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Согласно информации, в целом в данном направлении железной дороги планируется установка 171 стрелочного перевода.

"Процесс был начат в августе прошлого года, и на сегодня обновлены 119 таких "стрелок". На завтра запланировано обновление еще шести стрелочных переводов на станции Товуз. Работы реализуются специализированными железнодорожными предприятиями № 5 и №11 ЗАО "Азербайджанские железные дороги". Стрелочные переводы устанавливаются на железобетонные балки, что обеспечивает повышенную безопасность движения, а также позволяет повысить скорость поездов", - сказали в ЗАО.