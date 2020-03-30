Азербайджан не понес финансовых потерь из-за переноса Гран-при Формулы 1

Компания Baku City Circuit (BBC) не понесла прямых финансовых потерь в связи с переносом Гран-при Азербайджана Формулы 1. Об этом сказал исполнительный директор Baku City Circuit Ариф Рагимов, передает Day.Az со ссылкой на веб-сайт Motorsport Network.

Рагимов сказал, что установка уличной трассы - это огромная работа, он знал, что необходимо принять окончательное решение до того, как начнутся какие-либо работы, так как эти работы надо будет оплачивать.

"Нам нужно было принимать решение здесь и сейчас. Потому что мы, конечно, не те, кто может позволить принять решение с опозданием, потому как нам нужно построить ряд сооружений и для этого нужно достаточно времени. На подготовку трассы уходит от двух до трех месяцев. Я даже не говорю обо всех аспектах", - сказал он.

Рагимов сказал, что в рамках генерального плана BBC планировалось начать установку трассы в срок до 15 марта.

"При таком развитии событий мы решили отложить начало строительства на одну неделю и в течении этой недели мы пытались понять, что будет дальше. Мы рассмотрели различные сценарии и в итоге приняли решение приостановить работу", - сказал он.

Рагимов также отметил, что, хотя мероприятие и является ключевым мероприятием как для страны, так и для города, в стране сейчас другие приоритеты, даже если был бы шанс, что Формула 1 может состояться седьмого июня, как и было запланировано, было бы не уместно рекламировать мероприятие в данных условиях.

"Все расходы, которые были бы пустыми, не были произведены. Таким образом, на данный момент мы не понесли никаких прямых финансовых потерь", - сказал он.

Баку присоединился к ожиданию новостей о новой дате проведения гонок.

"Ранее мы уже проводили гонки в апреле и июне. Важным фактором, наиболее влияющим на проведение гонок, является учебный год. Тем не менее, у нас были гонки в апреле, когда еще шли школьные занятия. На данный момент мы не можем принять решение о новой дате, до тех пор пока все не прояснится", - сказал он.

Рагимов также выразил надежду, что данный вопрос прояснится к лету.

Он уточнил, что на данный момент он по-прежнему надеется на проведению гонки в 2020 году, хотя он признает, что само проведение мероприятия возможно будет видоизменено, а именно будет сокращено количество мероприятий для фанатов.

"Даже если учесть это, провести гонку в новые сроки будет нелегко. Это чрезвычайно сложно, но я думаю, что сейчас в мире происходят более сложные вещи. Это один из побочных эффектов пандемии", - сказал он.