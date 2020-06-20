Азербайджан является лидером по инвестициям в Турции, а проекты TANAP и TAP влияют на баланс европейского энергетического рынка.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал член правления Союза торговых палат и товарных бирж Турции (TOBB), председатель правления Terra İla. Ve Kimya San. Tic. A.Ş. Озтюрк Оран на видеоконференции с целью подготовки к первой встрече правления Турецко-азербайджанской Торгово-промышленной палаты (TAC) в полном составе.

TOBB создает совместные палаты с соответствующими структурами ряда стран. Он выразил уверенность, что ее деятельность в будущем усилится.

"Пандемия COVID-19 на глобальном уровне привела к снижению товарооборота, а также импортно-экспортных операций. Первое заседание TAC в полном составе было запланировано на апрель текущего года, но отложено из-за пандемии. Мною было предложено провести первое заседание правления TAC посредством видеоконференции", - сказал он.

Президент Cahan Holding Вугар Аббасов отметил значимость визита президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан с целью участия 25 февраля текущего года в VIII заседании "Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Азербайджан-Турция" и подчеркнул, что в рамках его визита были поставлены конкретные задачи по увеличению товарооборота между соответствующими государственными структурами двух стран.

"Достигнутое в ходе этого визита соглашение по проекту железнодорожной линии Карс-Игдыр-Аралык-Дилуджу-Садарак-Нахчыван-Джульфа станет важным вкладом в развитие экономических связей между двумя странами", - сказал он.

Председатель правления Азербайджано-турецкого союза бизнесменов, глава компании Istanbul Charşi Import & Export LTD в Анкаре Джемал Янгын сказал, что посредством TAC будет возможно проведение совместных торговых операций в третьих странах, а также поиск новых партнеров.

"TAC понимает свою значимую роль в увеличении товарооборота между Азербайджаном и Турцией", - сказал Янгын.

Заместитель генерального секретаря НКОПА Фуад Гумбатов отметил большой потенциал турецко-азербайджанской Торгово-промышленной палаты. Как неоднократно отмечал президент НКОПА Мамед Мусаев, необходимо организовать совместные бизнес-миссии для стран СНГ, а также стран Персидского залива, с которыми НКОПА имеет более широкие связи.

Генеральный секретарь Турецкой торгово-промышленной палаты Адем Кула в свою очередь отметил, что TAC создает широкие возможности для дальнейшего совершенствования структурных возможностей НКОПА и подчеркнул готовность TOBB к всестороннему сотрудничеству с точки зрения технической поддержки.

В то же время, говоря о важности подписанного между Азербайджаном и Турцией преференциального торгового соглашения, в котором содержатся очень важные положения о снижении как квоты, так и пошлин между обеими странами по 15 товарным группам, Кула отметил важность данного документа для развития отношений предпринимателей обеих стран.

Отметим, что 18 июня сопредседатели TAC и TOBB - вице-президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана, президент Cahan Holding Вугар Аббасов и член правления TOBB, председатель правления Terra İla. Ve Kimya San. Tic. A.Ş. Озтюрк Оран приняли участие в видеоконференции с целью подготовки к первой встрече правления TAC в полном составе.