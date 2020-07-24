Парвиз Шахбазов: Последний сегмент "Южного газового коридора" близок к завершению

Трансадриатический газопровод (TAP), который является завершающим сегментом "Южного газового коридора", предусматривающего транспортировку азербайджанского газа в Европу, близок к завершению.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, выступая в рамках 14 Бакинской летней энергетической школы в Университете ADA на тему "Энергетическая политика Азербайджана и растущая роль возобновляемых источников энергии".

По его словам, в проекте "Южный газовый коридор" объединены цели развития Азербайджана как газовой страны, диверсификации рынков и диверсификации Европы.

"Это позволяет после полного запуска "Южного газового коридора" обеспечить покупателей газом с месторождения "Шах Дениз" в объеме 16 миллиардов кубометров в год. Поставки газа в Турцию по Трансанатолийскому трубопроводу [который является самой длинной частью "Южного газового коридора"] достигли уже шести миллиардов кубометров. Впервые каспийский газ будет поставляться в Европу через "Южный газовый коридор", что обеспечит диверсификацию источников и маршрутов по инициативе Азербайджана", - отметил он.

Отметим, что проект ЮГК, инициированный Азербайджаном и предусматривающий транспортировку газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в европейские страны, является одним из приоритетных для ЕС.

Этот крупнейший проект направлен на диверсификацию маршрутов и источников поставок энергоресурсов, то есть будет способствовать укреплению энергетической безопасности Европы.

Стоимость проекта ЮГК оценивается в 40 миллиардов долларов.