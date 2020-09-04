В Азербайджане снижена плата за использование Госреестра обременений движимого имущества

В Азербайджане снижена плата за использование Государственного реестра обременений движимого имущества.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева внесены изменения в "Размер платы за использование Государственного реестра обременений движимого имущества".

Согласно изменениям, плата за внесение в реестр уведомления об обременении снижена с 10 до двух манатов, плата за внесение в реестр уведомления об изменениях в обременении и выдачу утвержденного отчета по результатам поиска на бумажном носителе снижена с шести до одного маната.