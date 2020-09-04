https://news.day.az/economy/1268090.html В Азербайджане снижена плата за использование Госреестра обременений движимого имущества - цифры
В Азербайджане снижена плата за использование Госреестра обременений движимого имущества - цифры
В Азербайджане снижена плата за использование Государственного реестра обременений движимого имущества.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева внесены изменения в "Размер платы за использование Государственного реестра обременений движимого имущества".
Согласно изменениям, плата за внесение в реестр уведомления об обременении снижена с 10 до двух манатов, плата за внесение в реестр уведомления об изменениях в обременении и выдачу утвержденного отчета по результатам поиска на бумажном носителе снижена с шести до одного маната.
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