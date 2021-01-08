Коллектив ЗАО “AzerGold” встретился с вернувшимися с фронта сотрудниками

Сотрудники ЗАО "AzerGold" встретились с коллегами, вернувшимися с фронта, посетили могилу одного из героически погибших во время Отечественной войны сотрудников ЗАО Мухтара Гасымлы. Была почтена память шехида, проявившего отвагу в боях за освобождение Физулинского района, возложены цветы на его могилу. Также сотрудники Човдарского предприятия ЗАО "AzerGold" посетили в Гяндже могилу другого сотрудника ЗАО, старшего лейтенанта Рауфа Аскерова и почтили его память.

На встрече председатель правления ЗАО "AzerGold" Закир Ибрагимов рассказал о проявленной на поле боя смелости военнослужащих и подчеркнул важность исторической победы. Он отметил, что Азербайджан смог одержать эту победу благодаря решительным и своевременным шагам Верховного главнокомандующего на военно-политической арене, сплоченности азербайджанского народа и мужеству национальной армии.

"В рядах бравых сыновей, возвысившихся на вершину шехидства, есть герои и среди наших сотрудников - Мухтар Гасымлы и Рауф Аскеров. Указами президента страны каждому из них присуждены медали "Во имя Родины" и "За освобождение Физули", Рауфу Аскерову также была присуждена медаль "За отличие в боях".

З. Ибрагимов поблагодарил вернувшихся с фронта сотрудников ЗАО капитана Мурадова Руслана, старшего лейтенанта Тагиева Тялята, солдатов Аббасова Сархана, Агаджанова Шахина, Алиева Сейрана и Вердиева Эльмира за проявленную отвагу в боях за освобождение Шуши, Гедабека, Джабраила, Ходжавенда, Физули и Губадлы. "Мы гордимся нашими сотрудниками, храбро сражавшимися с ненавистным врагом, а также нашими шехидами, героически погибшими в этой борьбе", - отметил З. Ибрагимов.

Далее сотрудники ЗАО, принимавшие участие в боях, поделились своими впечатлениями, рассказали о пройденном боевом пути. Они отметили, что стойкость азербайджанской армии, оснащение самой современной военной техникой и высокая боевая готовность личного состава внесли достойный вклад в разгром врага.