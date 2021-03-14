Рост цен на нефть укрепляет экономику Азербайджана

Как и в случае с бензином, цены на нефть рухнули прошлой весной, поскольку пандемия COVID-19 разрушила мировую экономику и не позволила людям путешествовать. Чтобы поддержать цены, страны картеля ОПЕК и союзники сократили добычу нефти. Но в последнее время цены на сырую нефть стремительно росли, потому что ОПЕК не спешила снова наращивать добычу. В феврале 2021 года за баррель нефти впервые за год предлагали 60 долларов, а к лету этот показатель может достичь 74 долларов. Фактически, высокий спрос на нефть стал основным фактором роста цен на газ в этом году.

Об этом Day.Az сказал американский эксперт, стратегический советник по международным делам правительств, университетов и корпораций в Европе и Америке Питер Тейс.

Эксперт прогнозирует дальнейший рост спроса на нефть, поскольку мировая экономика потихоньку оправляется от пандемии коронавируса.

"Однако рост будет ограниченным до определенного уровня из-за низкой вероятности того, что международные поездки в ближайшее время вернутся с большим размахом. Международные путешествия - важный источник спроса на нефть. В то же время, члены ОПЕК+ будут ограничивать предложение нефти. При этом возникают опасения, что баланс между спросом и предложением станет трудно поддерживать", - полагает он.

Нынешняя динамика цен на нефть благоприятна для экономики Азербайджана - Мэтью Брайза для Day.Az

Нынешняя динамика цен на нефть благоприятна для экономики Азербайджана - Мэтью Брайза для Day.Az

Далее наш собеседник отметил, что рост цен на нефть окажет положительное влияние на национальную экономику Азербайджана.

"В Азербайджане существует крепкая экономика благодаря дальновидному руководству Президента Ильхама Алиева и его администрации. Президент США Рональд Рейган однажды сказал: "Наиболее страшные слова в английском языке: "Я из правительства, и я здесь, чтобы помочь". Правительство - это концепция, которую грамотно избегает правительство Азербайджана, продвигая свободную рыночную экономику и поддерживая инновации во всех технологических сферах", - заявил американский эксперт.

По его словам, наличие больших запасов нефти, природного газа и возобновляемых источников энергии позволяет Азербайджану быть хорошо подготовленным к колебаниям цен на нефть на международных рынках.

"В ближайшие годы в Азербайджане будет продолжаться стабильный рост экономики. В 2021 году мировой спрос на сырую нефть будет продолжать расти, и Азербайджан входит в пятерку ведущих стран мира, поставляющих нефтепродукты на наиболее конкурентоспособные рынки мира", - резюмировал Питер Тейс.

Абдул Керимханов