Рост цен на нефть укрепляет экономику Азербайджана

Как и в случае с бензином, цены на нефть рухнули прошлой весной, поскольку пандемия COVID-19 разрушила мировую экономику и не позволила людям путешествовать. Чтобы поддержать цены, страны картеля ОПЕК и союзники сократили добычу нефти. Но в последнее время цены на сырую нефть стремительно росли, потому что ОПЕК не спешила снова наращивать добычу. В феврале 2021 года за баррель нефти впервые за год предлагали 60 долларов, а к лету этот показатель может достичь 74 долларов. Фактически, высокий спрос на нефть стал основным фактором роста цен на газ в этом году.

Об этом Day.Az сказал американский эксперт, стратегический советник по международным делам правительств, университетов и корпораций в Европе и Америке Питер Тейс.

Эксперт прогнозирует дальнейший рост спроса на нефть, поскольку мировая экономика потихоньку оправляется от пандемии коронавируса.

"Однако рост будет ограниченным до определенного уровня из-за низкой вероятности того, что международные поездки в ближайшее время вернутся с большим размахом. Международные путешествия - важный источник спроса на нефть. В то же время, члены ОПЕК+ будут ограничивать предложение нефти. При этом возникают опасения, что баланс между спросом и предложением станет трудно поддерживать", - полагает он.

Далее наш собеседник отметил, что рост цен на нефть окажет положительное влияние на национальную экономику Азербайджана.

"В Азербайджане существует крепкая экономика благодаря дальновидному руководству Президента Ильхама Алиева и его администрации. Президент США Рональд Рейган однажды сказал: "Наиболее страшные слова в английском языке: "Я из правительства, и я здесь, чтобы помочь". Правительство - это концепция, которую грамотно избегает правительство Азербайджана, продвигая свободную рыночную экономику и поддерживая инновации во всех технологических сферах", - заявил американский эксперт.

По его словам, наличие больших запасов нефти, природного газа и возобновляемых источников энергии позволяет Азербайджану быть хорошо подготовленным к колебаниям цен на нефть на международных рынках.

"В ближайшие годы в Азербайджане будет продолжаться стабильный рост экономики. В 2021 году мировой спрос на сырую нефть будет продолжать расти, и Азербайджан входит в пятерку ведущих стран мира, поставляющих нефтепродукты на наиболее конкурентоспособные рынки мира", - резюмировал Питер Тейс.

Абдул Керимханов