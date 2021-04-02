В Азербайджане аннулируют удостоверение государственного соцстрахования

В Азербайджане упраздняется удостоверение государственного социального страхования.

Как сообщает Day.Az, это предусматривает поправка в Трудовой кодекс, которая обсуждалась на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).

В поправке говорится, что в результате реформ в социальной сфере в Азербайджане была сформирована единая государственная пенсионная система, в которой функции в сферах соцстрахования, личного учета и пенсионного обеспечения дополняют друг друга. Работа этой системы организована на уровне современных требований, включая создание механизмов индивидуального учета взносов по обязательному государственному социальному страхованию.

В качестве продолжения реформ в этой области возникла необходимость улучшить и упростить правовую базу индивидуального учета, а также изъять из законодательства положения, утратившие сегодня свою актуальность.

В связи с этим изменения, внесенные в некоторые статьи закона "Об индивидуальном учете в системе государственного социального страхования", актуализировали тему внесения поправок в соответствующие статьи Трудового кодекса.

После обсуждений поправка была поставлена на голосование и принята в первом чтении.