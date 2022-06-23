Зангезурский коридор позволит Азербайджану стать логистическим центром в Евразии

Связи между Азербайджаном и Румынией развиваются. Мы намерены с помощью Румынии укрепить наши связи с Европейским союзом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в четверг замминистра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев на заседании азербайджано-румынской межправительственной комиссии.

По его словам, Азербайджан намерен усилить сотрудничество с Румынией в сферах торговли и транспорта.

Азербайджан на постконфликтном этапе четко сформулировал свои приоритеты, отметил замминистра.

"Эта позиция заключается в восстановлении и сотрудничестве, прочном мире. Азербайджан предпринимает шаги по ликвидации последствий разрушений, которые армяне совершали на протяжении 30 лет. Азербайджан предпринимает шаги по открытию Зангезурского коридора. Он позволит Азербайджану стать логистическим центром в Евразии", - сказал Мамедгулиев.