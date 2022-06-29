Товарооборот между Азербайджаном и Грузией вырос

В январе - апреле 2022 года товарооборот между Азербайджаном и Грузией превысил 340 миллионов долларов.

Об этом сказал в среду советник главы Азербайджанского агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Зохраб Гадиров в ходе азербайджано-грузинского бизнес-форума, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, этот показатель вырос в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

"Хочу также отметить, что растут взаимные инвестиции в экономики наших стран. Кроме того, мы видим интерес со стороны грузинских предпринимателей к ведению бизнеса в Азербайджане. Мы готовы сотрудничать с потенциальными инвесторами и бизнесом для расширения экономического сотрудничества", - сказал Гадиров.

Также советник подчеркнул, что в Азербайджане функционирует ряд промзон, где ведение бизнеса наиболее выгодно как с экономической, так и с правовой точки зрения.