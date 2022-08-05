https://news.day.az/economy/1484906.html В ЦБ Азербайджана произведено структурное изменение
В ЦБ Азербайджана произведено структурное изменение
В Центральном банке Азербайджана произведено очередное структурное изменение.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на регулятора, департамент страхового надзора переименован в департамент страховой политики и надзора.
Отметим, что ранее административный департамент Центробанка был переименован в административно-закупочный, а на должность главы департамента был назначен Фархад Велиев.
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