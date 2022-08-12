В Азербайджане увеличились грузо- и пассажироперевозки

В январе-июле этого года в Азербайджане грузо- и пассажироперевозки возросли в годовом сравнении, соответственно на 11,7% и 37,6%.

Как сообщает Day.Az со сслкой на Госкомстат, хозяйственными субъектами, функционирующими в транспортном секторе, было перевезено 120,5 млн. тонн грузов.

"3,6% грузов были перевезены водным, 8,4% - железнодорожным, 0,2% - воздушным, 56,7% - автомобильным транспортом, а 31,1% - по трубопроводам. Объем грузов, перевезенных транспортными средствами, принадлежащими частному сектору, вырос на 11,7%, удельный вес этого сектора в общем объеме перевезенных грузов составил 77,7%", - говорится в сообщении.

За отчетный период транспортники оказали услуги 894,9 млн. пассажиров. 86,8% пассажиров было перевезено автомобильным транспортом, 12,8% - метро, а остальная часть - другими видами транспорта.