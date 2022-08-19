Азербайджан может стать крупным и признанным в мире зерновым хабом уже в ближайшие годы

Азербайджану удается сохранять взвешенную и независимую линию в своей внешнеэкономической стратегии. Он выступает в роли государства, ориентированного на сохранение государственного суверенитета и стремление к сотрудничеству со всеми заинтересованными в экономическом росте государствами.

Об этом сказал в беседе с Day.Az доктор экономических наук, профессор СПбГУ Станислав Ткаченко, комментируя назначение Баку местом проведения дух международных мероприятий - Веронского евразийского экономического форму и Международной зерновой торговой конференции. Оба мероприятия запланированы на октябрь.

Выбор столицы Азербайджана в качестве места проведения XV Веронского евразийского экономического форума представляется полностью логичным и отчасти вынужденным.

На наших глазах усиливается значение строящихся на территории Азербайджана транспортно-логистических сетей, соединяющих отдельные регионы Евразии по осям Север-Юг и Запад-Восток. Эксперты отмечают достижения Баку в банковско-финансовой сфере и в области высоких технологий. В нынешней нестабильной политико-экономической ситуации в Евразии Азербайджан выступает в роли государства, ориентированного на сохранение государственного суверенитета и стремление к сотрудничеству со всеми заинтересованными в экономическом росте государствами.

Логичность выбора Баку объясняется растущим значением Азербайджана в развитии транспортно-логистических сетей и в целом в функционировании экономики Южного Кавказа и соседних районов Евразии. Взвешенная внешняя политика страны, ориентация ее лидеров на цели развития экономики и социальной сферы были по достоинству оценены в России и Италии, следствием чего и стало обращение с просьбой провести Веронский форум именно в Баку.

Этот форум задумывался полтора десятилетия назад как место для публичного диалога крупного российского около-государственного бизнеса с политиками, лидерами общественного мнения и экспертами-интеллектуалами Европы. Среди организаторов форума с российской стороны особую роль играют крупнейшая нефтяная компания страны Роснефть, а также ведущие российские банки ВТБ и Газпромбанк. Их партнерами со стороны Италии выступают крупнейшие итальянские банки Интеса и Сан-Паоло. Известно, что первоначально местом проведения Евразийского форума нынешнего года была Верона и лишь недавно его заседания были перенесены в Азербайджан.

Если изучить программу предыдущих форумов, то среди выступающих на нем знаменитостей можно обнаружить бывших и действующих глав правительств, депутатов Европейского и национальных парламентов, известных ученых и журналистов. В повестке дня Веронских форумов прошедших лет можно найти упоминание всех наиболее острых проблем развития мира в эпоху глобализации: роль энергетики и динамика товарных рынков, устойчивое развитие и энергосбережение, развитие технологий и аграрной сферы, роль дипломатии и крупного бизнеса в разрешении конфликтов, перспективы европейской и евразийской интеграции.

Разумеется, февраль 2022 года стал водоразделом между прежней и новой Евразией. И изменение места проведения форума - лишь незначительное свидетельство того, что в мире происходят кардинальные перемены. Именно поэтому есть все основания ожидать от предстоящего в октябре XV Евразийского форума острых дискуссий и новых тем, прежде не присутствовавших в программах форумов прошедших лет.

В настоящее время "поворот России на Восток" в самом разгаре. Не сложно сделать прогноз о том, что вскоре положительная повестка для диалога России и Европы будет исчерпана, в отношениях сторон останутся только споры и конфликты. Судя по обнародованной программе бакинского форума, организаторы предпочитают обсуждать вопросы, в которых сотрудничество сторон, если и затруднено, то как минимум крайне желательно. Речь идет о перспективах формирования многополярного мира, развитии транспортно-логистических сетей, сохраняющемся значении природного газа как основного источника экологически чистой энергии, реформировании мировой финансовой системы, перспективах технологической революции и продовольственная безопасность.

В октябре нынешнего года в Баку пройдет также Международная зерновая конференция, что тоже представляется вполне логичным. Россия как крупнейший экспортер пшеницы и один из ведущих игроков на глобальном рынке продовольствия остро нуждается в межгосударственном диалоге по всему комплексу финансово-экономических, транспортно-логистических вопросов, а также решению проблем экономического развития государств Глобального юга. Для того, чтобы Азербайджан превратился в зерновой хаб, требуются усилия как бизнеса, так и дипломатии. Бизнес должен будет принять решения об инвестициях сотен миллионов долларов в транспортные сети и инфраструктуру для хранения зерновых на территории Азербайджана. А дипломаты различных государств, в том числе и Российской Федерации, должны будут убедиться в том, что на зерновом рынке достигнут требуемый уровень деполитизации экономического сотрудничества, а вовлеченные в него игроки способны гарантировать то, что усилия по формированию зернового хаба не окажутся напрасными вследствие внешних по отношению к зерновому рынку причин.

Если указанные задачи будут решены, Азербайджан станет крупным и признанным в мире зерновым хабом уже в ближайшие 5-10 лет.

Лейла Таривердиева