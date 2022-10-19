https://news.day.az/economy/1504572.html Азербайджан и Греция обсудили сотрудничество в области энергетики - ФОТО
Азербайджан и Греция обсудили сотрудничество в области энергетики - ФОТО
Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр окружающей среды и энергетики Греции Костас Скрекас обсудили развитие сотрудничества в области энергетики между двумя странами.
Об этом говорится в публикации азербайджанского министра в Twitter, передает в среду Day.Az.
"Мы обсудили продвижение торговых отношений и инвестиций между нашими странами, а также развитие сотрудничества в области энергетики", - говорится в публикации.
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