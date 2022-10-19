Азербайджан и Греция обсудили сотрудничество в области энергетики

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр окружающей среды и энергетики Греции Костас Скрекас обсудили развитие сотрудничества в области энергетики между двумя странами.

Об этом говорится в публикации азербайджанского министра в Twitter, передает в среду Day.Az.

"Мы обсудили продвижение торговых отношений и инвестиций между нашими странами, а также развитие сотрудничества в области энергетики", - говорится в публикации.