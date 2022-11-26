https://news.day.az/economy/1514662.html Сербия начнет импорт электроэнергии из Азербайджана - СРОКИ
Сербия начнет импорт электроэнергии из Азербайджана - СРОКИ
Сербия начнет импорт электроэнергии из Азербайджана с января 2023 года.
Как сообщает в субботу Day.Az, об этом в интервью газете "Вечерне новости" сказала министр горной промышленности и энергетики страны Дубравка Джедович.
"Это обеспечит дополнительную безопасность электроэнергетической системы Сербии в зимние месяцы, когда ожидается наибольший рост потребления электроэнергии.
Ведется согласование оставшихся вопросов, связанных с передачей энергии из этой страны через территории Турции и Болгарии",- пояснила она.
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