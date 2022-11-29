Греция появилась на энергетической карте благодаря TAP

Греция появилась на энергетической карте благодаря Трансадриатическому трубопроводу (TAP).

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр окружающей среды и энергетики страны Костас Скрекас, выступая на конференции voria.gr в Салониках, посвященной энергетическому кризису.

Министр отметил, что Греция быстрыми темпами превращается в ключевые "ворота" для поставок природного газа в Юго-Восточную Европу благодаря таким проектам, как TAP, терминал сжиженного природного газа (СПГ) в Ревитусе и плавучая станция для хранения СПГ в Александруполисе.

"Пять-шесть лет назад нас даже не было на энергетической карте. Мы попали на эту карту, когда нам удалось в 2012-2014 годах провести газопровод ТАР через нашу страну, а не через Болгарию. Затем наша позиция укрепилась за счет проекта терминала сжиженного природного газа в Александруполисе и Коринфе, где проект близок к инвестиционному решению. Все эти усилия приведут к более низкой и предсказуемой цене на энергию", - сказал Скрекас.

Отметим, что по TAP, который является европейской частью Южного газового коридора, ежегодно поставляются восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.

31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по Южному газовому коридору. Впервые в истории Азербайджан экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности.